17 апреля - Всемирный день борьбы с гемофилией

16.04.2023 | 16:14

Сегодня, 17 апреля, отмечается Всемирный день борьбы с гемофилией. Это редкое наследственное заболевание, вызванное отсутствием факторов свертываемости крови VIII и IX.

Сейчас в мире тяжелым недугом страдает более 400 тысяч человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, в России - около 10 тысяч больных гемофилией, нуждающихся в терапии. Без лечения средняя продолжительность жизни человека с гемофилией составляет около 30 лет. Но сейчас разработана лекарственная терапия, благодаря которой пациент живет столько же, сколько обычный человек.

Также сегодня в стране отмечается День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. В этот день зачастую проводятся праздничные мероприятия в ветеранских организациях.

17 апреля произошел ряд запоминающихся исторических событий. В 1492 году королевская чета Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская пообещала Колумбу денежную поддержку для осуществления задуманной им экспедиции в Индию, которая впоследствии обернулась открытием Америки. В 1875-м была предложена бильярдная игра снукер. В 1941-м инженер Игорь Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфибию.

В народном календаре - Ольховые смотрины. Говорили, что в эти дни на родину возвращается после зимы журавль: «Ласточка весны не приносит - она прилетает на крыльях журавля».

На Руси люди выходили смотреть, не вернулись ли к озерам эти птицы, не цветет ли ольха (отсюда и название народного праздника). Из ольхи делали срубы для колодцев, заготавливали впрок щепу, чтобы топить печь. Примечали: если на ольхе много сережек, то будет богатый урожай овса.

Именинники 17 апреля - Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай и Федор.

В этот день родились политический деятель, руководитель ЦК КПСС с 1953 по 1964 год Никита Хрущев, советский актер театра и кино, народный артист СССР Борис Щукин, критик и историк литературы Семен Венгеров, а также эстрадная певица Валерия.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает: в этот день опасно слепо доверяться окружающим - легко поддаться негативному влиянию.