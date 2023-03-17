18 марта замочим семена овощей

17.03.2023 | 17:19

Если в вашей душе сильны идеи свободы, равенства и братства, то сегодня, 18 марта, вы просто обязаны отметить День Парижской коммуны, ставшей первым образцом диктатуры мирового пролетариата.

Парижская коммуна - революционное правительство, сформированное в марте 1871 года. После перемирия Франции и Пруссии в Париже начались волнения. Они переросли в революцию, в результате которой 18 марта было установлено самоуправление. Оно продолжалось недолго - до 28 мая того же года. Однако Парижская коммуна вошла в историю.

Год спустя, 20 февраля 1872 года, генеральный совет I Интернационала принял решение отмечать 18 марта как первую успешную попытку рабочих захватить политическую власть. В России до 1917 года День Парижской коммуны нелегально праздновали члены рабочих и революционных организаций.

Сегодня в нашей стране отмечается День воссоединения Крыма с Россией. На территории республики установлен выходной.

18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главы России и Крыма подписали договор о возвращении республики и Севастополя в состав РФ. Они стали ее новыми субъектами.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1662 году в Париже начал действовать первый общественный транспорт - восьмиместная карета под названием омнибус, то есть «для всех». В 1892-м был учрежден приз для лучшей хоккейной команды - Кубок Стэнли. В 1931-м в США началось производство электрических бритв. А в 1965-м состоялся первый в истории выход человека в открытый космос: советский космонавт Алексей Леонов около 12 минут находился за бортом «Восхода-2». 18 марта 1999 года начала работу блог-платформа «Живой журнал».

18 марта родились русский композитор, педагог, дирижер Николай Римский-Корсаков, немецкий инженер, создатель двигателя Рудольф Дизель, премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, русский философ и публицист Николай Бердяев, французский кинорежиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон, российский фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин.

В народном календаре сегодня Конон Огородник. В этот день было принято замачивать семена овощей для последующей высадки и удобрять грядки навозом. А чтобы избежать засухи, мошкары и червяков-вредителей, крестьяне выкапывали в земле три ямки, а затем засыпали их со словами «одна лунка - для суши, другая - для мошки, третья - для червей».

Именины 18 марта отмечают Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Кирилл, Константин, Марк, Николай и Федор.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, в этот день над вами будут брать верх лень и апатичность, так что позвольте себе расслабиться, чтобы ненароком не загубить важные начинания.