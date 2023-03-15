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16 марта поздравим борцов с экономическими преступлениями

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Сегодня, 16 марта, профессиональный праздник отмечают те, кто по долгу службы ведет борьбу с экономической преступностью, - День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации.

Любому человеку, жившему в советские времена, известна аббревиатура ОБХСС. Так сокращенно назывался отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, созданный 16 марта 1937 года приказом НКВД.

С 1992 года служба не раз меняла название. Последнее, принятое в 2011-м, - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. И сегодня все сотрудники ГУЭБиПК заслуженно получают поздравления от руководства и коллег, а особо отличившиеся - награды, благодарности и ценные подарки.

А еще сегодня есть повод нарисовать яркую картинку и вообще заняться творчеством, ведь 16 марта - День цветных карандашей.

16 марта в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1831 году увидел свет роман Гюго «Собор Парижской Богоматери», в 1870-м в России была пущена первая мартеновская печь, в 1915-м полиция Петрограда закрыла знаменитый арт-клуб «Бродячая собака» - самое известное литературно-артистическое кабаре Серебряного века, а 16 марта 1926 года Роберт Годдард первым в мире запустил ракету на жидком топливе.

В народном календаре 16 марта - Евтропиев день. Главным событием было пробуждение медведя: считалось, что именно теперь хозяин леса выбирается из берлоги. А крестьяне в этот день обходили свои поля крест-накрест, упрашивая солнце растопить снег.

Именины сегодня отмечают Марфа, Михаил и Севастьян.

16 марта родились физик Георг Ом, поэт Николай Языков, физик и электротехник, один из изобретателей радио Александр Попов, автор «Человека-амфибии» и «Головы профессора Доуэля» Александр Беляев, инженер-испытатель, летчик-космонавт Владимир Комаров, актер, режиссер и сценарист Сергей Юрский и кинорежиссер, драматург, поэт Бернардо Бертолуччи.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня противопоказаны грубые шутки и цинизм. День рекомендуется использовать для укрепления здоровья, повышения духовного уровня.

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