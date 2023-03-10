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11 марта поздравляем охранников, детективов и телохранителей

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В субботу, 11 марта, в России отмечается День сотрудников частных охранных агентств. Детективы учредили собственный профессиональный праздник в честь закона «О частной детективной и охранной деятельности», принятого 11 марта 1992 года. Поздравления принимают и телохранители.

Примечательно, что профессия «охранник» была внесена в единый справочник только в 2009 году, хотя уже к 2010-му в этой сфере работали почти 720 тысяч лицензированных сотрудников.

Согласно статистике, большая часть охранников - это бывшие работники органов внутренних дел и отставные военнослужащие.

Кроме того, 11 марта отмечается День работника органов наркоконтроля России и День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.

11 марта произошло еще несколько знаменательных событий. В 1824 году в США было создано Бюро по делам индейцев, в 1851-м состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто», в 1869-м французский натуралист в Китае получил в подарок шкуру неведомого животного - панды, а в 1878-м на заседании Французской академии состоялась демонстрация фонографа Томаса Эдисона.

В этот день родились русский адмирал Василий Чичагов, французский и русский балетмейстер и педагог Мариус Петипа, а также актер советского кино Георгий Юматов.

В народном календаре 11 марта - Порфирий Поздний. На Порфирия говорили: ранняя весна ничего не стоит, а поздняя обманет. Несмотря на приближение тепла, крестьяне не принимались за полевые работы, поскольку предполагали заморозки.

Именины 11 марта отмечают Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь советует провести день в спокойной обстановке.

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