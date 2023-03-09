10 марта отмечается день архивов в России

09.03.2023 | 14:30

В России 10 марта отмечается день архивов. Это неофициальный профессиональный праздник архивариусов.

Дата для него выбрана неслучайно: 10 марта (28 февраля) 1720 года Петр I подписал «Генеральный регламент, или Устав». Он определил основы устройства в стране государственного управления и ввел во всех органах власти архивы и должность актуариуса (архивариуса), которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать».

Сегодня в архивах содержатся бесценные сведения, имеющие историческое, научное, социальное, политическое, экономическое и культурное значение. В 2008 году в Архивном фонде Российской Федерации находилось более 609 миллионов единиц хранения на различных носителях. Самые ранние из них датируются XI веком.

Примерная длина полок, на которых размещены документы, составляет 8,5 тысячи километров. Число документов Архивного фонда РФ, хранящихся в государственных и муниципальных архивах, каждый год увеличивается примерно на 1,7 млн единиц.

В истории 10 марта известно тем, что в этот день в 1564 году в Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол», в 1710-м был издан первый печатный учебник по географии на русском языке, в 1813 году Фридрих Вильгельм III учредил воинскую награду «Железный крест», в 1889-м Алмон Строуджер запатентовал автоматическую телефонную станцию, а в 1910-м в Китае запретили рабство.

10 марта родились русский актер, знаменитый трагик Василий Каратыгин, российский император Александр III, народный артист России композитор Александр Зацепин, американский киноактер и мастер боевых искусств Чак Норрис, народный артист Белоруссии актер Владимир Гостюхин.

В народном календаре сегодня Тарас Бессонный.

Святой Тарасий, чья память отмечается в этот день, был патриархом Константинопольским в конце VIII - начале IX века. По преданию, он отличался исключительной добротой: был отцом для нищих и сирот, утешителем скорбящих, защитником обиженных, устроителем богаделен и больниц.

На Руси считали, что святой помогает бороться с лихорадкой.

Именины в этот день отмечают Александр, Антон, Евгений, Николай, Тарас и Федор.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует не приступать сегодня к новым проектам и задачам, так как не все будет получаться.