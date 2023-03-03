4 марта угостим нищих и убогих

03.03.2023 | 15:34

4 марта отмечается Всемирный день инженерии. Помимо бытовых задач, инженеры решают и глобальные - от обеспечения доступа к чистой воде и надежному энергоснабжению до внедрения цифровых технологий во все сферы жизни человека.

146 лет назад состоялась премьера балета «Лебединое озеро» на музыку Петра Ильича Чайковского. Трудно представить, что единственная прижизненная постановка балета, только потом ставшего классическим, прошла провально.

Авторы либретто - танцор Василий Гельцер и директор московских театров Владимир Бегичев, а постановщик и хореограф - Вацлав Рейзингер. Причиной фиаско «Лебединого озера» могла стать слабая хореография или сценография спектакля.

Лишь спустя 18 лет балет вновь поставили, но уже в Санкт-Петербурге. Хореография и трактовка Петипа потрясли публику и сделали «Лебединое озеро» шедевром русского балетного искусства.

А в советские времена оно стало символом смены эпох или тревожных новостей. Как только «Лебединое озеро» появлялось на экранах, россияне начинали шутить про смену политического курса или лидера страны.

4 марта 1818 года в Москве был открыт памятник Минину и Пожарскому. Автором проекта стал известный скульптор Иван Мартос. Прежде чем памятник возвели, по всей России разослали гравюры с изображением утвержденного эскиза, «дабы оный был известен всем россиянам». Деньги на монумент собирали всем миром.

Памятник открыли при огромном скоплении народа, в присутствии императора и членов его семейства. Александр Пушкин писал Петру Вяземскому, что наблюдал, как на открытии один из мужиков говорил другому: «Смотри, какие в старину были великаны! Нынче народ омелел».

4 марта в истории произошло еще несколько знаменательных событий. В 1152 году германским королем был избран Фридрих I Штауфен по прозвищу Барбаросса, а в 1461-м в Лондоне горожане буквально выкрикнули своим правителем Эдуарда IV, коронация которого, правда, состоялась только летом. В 1877 году американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон. В 1919-м в Москве был организован Коминтерн.

В этот день родились итальянский композитор Антонио Вивальди, французский композитор Поль Мориа, российский путешественник, телеведущий Юрий Сенкевич, народная артистка РСФСР Лариса Лужина, заслуженный артист РФ Борис Моисеев, российский футболист, заслуженный мастер спорта России Вячеслав Малафеев.

В народном календаре сегодня день Архипа и Филимона. На Руси на Архипа женщины готовили как можно больше всякой еды, чтобы в доме водился достаток. В крестьянских семьях угощали нищих и убогих. А святого Филимона в народе называли просто - Филя Вешний. Считалось, что если в этот день встретить белого зайца, то будут еще снегопады, а встреча с серым русаком обещала близкое тепло.

Именины в этот день отмечают Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор и Федот.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня проявить храбрость и решимость. Будет просто начать движение к цели.