5 декабря - Международный день добровольцев

04.12.2022 | 08:27

Сегодня, 5 декабря, отмечается День воинской славы России, учрежденный в честь начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 году.

81-я годовщина контрнаступления, которая отмечается в 2022-м, - еще один повод вспомнить героев Великой Отечественной. Событие имело не только военное, но и политическое значение: впервые во Второй мировой войне войска вермахта потерпели весомое поражение.

Также сегодня отмечается Международный день добровольцев. Он появился в календаре в 1985 году. Его учредили, чтобы поддержать волонтеров, отдающих свое свободное время на благо общества, популяризировать их работу, привлечь в добровольческое движение новых участников.

5 декабря - Всемирный день почв. Праздник учрежден ООН, чтобы подчеркнуть необходимость осознания того, как важны почвенные ресурсы планеты. Они играют огромную роль в жизни государства, а также в экосистеме Земли. 95% пищи человек получает из почвы, поэтому важно предотвратить ее загрязнение. Истинный масштаб деградации этого ресурса до сих пор неизвестен.

5 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1714 году Петр I учредил орден святой великомученицы Екатерины. Единственной при жизни императора обладательницей этого ордена стала его супруга Екатерина Алексеевна. В 1924 году в русском селе Палех были созданы художественные мастерские, а в 1957-м в Ленинграде на воду спустили атомный ледокол «Ленин».

В народном календаре 5 декабря - Прокопьев день. Наши предки были уверены, что с этого времени налаживается прочный санный путь, и всем миром ставили в снегу зимние вехи, чтобы обозначить его. Дорога, проложенная на Прокопия, держалась до самой весны. А после работы устраивали шумные гулянья с угощением.

5 декабря появились на свет живописец Константин Коровин, поэты Федор Тютчев и Афанасий Фет, кинорежиссер-мультипликатор Уолт Дисней, оперный певец Хосе Каррерас, актриса театра и кино Нина Русланова и французская певица Патрисия Каас.

Именины сегодня отмечают Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Прасковья, Прокоп, Савва, Фаддей, Федор и Яков.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает, что сегодня возможны повышенная эмоциональность и обидчивость. Не стоит поддаваться этим чувствам, вступать в конфликт, потому что потом будет сложно помириться. Также в этот день не рекомендуется суетиться и спешить.