26 ноября - Всемирный день информации

25.11.2022 | 14:51

26 ноября отмечено в календаре как Международный день сапожника.

Эта профессия - одна из наиболее древних. Поначалу вся обувь шилась вручную. Теперь тех, кто может лично изготовить сапоги или хотя бы тапочки, остается все меньше. На смену сапожникам пришли крупные обувные фабрики, а кустарное производство осталось лишь у самых известных брендов, чья история насчитывает не один десяток лет.

Еще 26 ноября отмечается Всемирный день информации. Считается, что информация становится едва ли не главной ценностью в современном мире, а ее объем с каждым днем растет.

Правда, из-за ее обилия современные люди страдают от информационного стресса. Как с ним бороться? Учиться правильно использовать современные технологии, контролируя качество и объем получаемых данных.

Кроме того, 26 ноября считается днем рождения телепрограммы «Спокойной ночи, малыши!», любимой многими поколениями россиян. Хотя программа впервые вышла в эфир 1 сентября 1964 года, она ведет свою летопись с 26 ноября 1963-го - именно тогда на Шаболовке начались работы над идеей и концепцией, сценариями и эскизами кукол.

Также в истории этот день знаменателен тем, что в 1925 году состоялся первый испытательный полет самолета АНТ-4, а в 1965-м Франция самостоятельно вывела на орбиту искусственный спутник (до нее это сделали СССР и США).

В народном календаре 26 ноября - Златоуст. Наши предки отмечали, что с этого дня морозы становились сильнее. У хозяек на Иоанна начиналась «пельменная пора»: они делали фарш из мяса, рыбы, грибов и принимались лепить. Пельменей старались наделать как можно больше, а замораживали их прямо на дворе.

Именины сегодня отмечают Герман и Иван.

26 ноября появились на свет английский поэт Уильям Купер, последний фаворит императрицы Екатерины II Платон Зубов, основоположник кибернетики Норберт Винер, легендарная дрессировщица, народная артистка РСФСР Маргарита Назарова, космонавт, Герой Советского Союза Борис Егоров, советская телеведущая Анна Шатилова и американская певица Тина Тернер.

Растущая Луна - в первой четверти. Лунный календарь предупреждает: не напрягайтесь, не суетитесь напрасно, работу старайтесь выполнять в размеренном темпе. В целом это удачный день, когда можно многое успеть.