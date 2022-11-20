21 ноября - Всемирный день приветствий

20.11.2022 | 08:12

Сегодня, 21 ноября, отмечается Всемирный день приветствий. Его придумали в 1973 году братья-американцы Майкл и Брайен Маккомак. Был самый разгар холодной войны, и они хотели напомнить людям о важности личного общения, доброжелательности для сохранения мира, ведь именно при помощи диалога и расположения можно решить любые конфликты.

Кроме того, Всемирный день приветствий был необходим как знак протеста против усиления международной напряженности.

Братья Брайан и Майкл отправили в разные страны письма с приветствиями на всевозможных языках, в которых лишь просили адресата поприветствовать еще хотя бы человек десять. Эффект был потрясающий: идею поддержали жители более 180 стран.

21 ноября отмечается и Всемирный день телевидения - праздник всех причастных к созданию магии голубого экрана. Он был учрежден в 1996 году по инициативе ООН, которая собрала в этот день Всемирный телевизионный конгресс.

В России поздравляют специалистов, имеющих прямое отношение к финансам: сегодня отмечается День бухгалтера и День работника налоговых органов Российской Федерации. Любой руководитель знает: хороший бухгалтер ценнее золота! В руках этих людей сосредоточены все финансовые потоки предприятия, от них зависят зарплата сотрудников и процветание организации в целом. Сегодня в России количество представителей этой профессии превысило 3,5 миллиона человек.

Деятельность налоговых органов так же важна для жизни страны, как для предприятия - работа бухгалтерии. Именно налоговые службы обеспечивают реализацию экономической и социальной политики государства и являются одной из наиболее эффективных и влиятельных структур государственного управления.

Если у вас есть православный знакомый по имени Михаил, то сегодня не забудьте поздравить его с большим христианским праздником - Собором архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Архангел Михаил с древних времен был прославлен и почитаем на Руси, ему посвятили множество монастырей, соборных, дворцовых и посадских храмов.

В народном календаре православный праздник называли коротко - Михайлов день. В деревнях отмечали окончание летних и осенних работ. К тому времени крестьяне получали выручку за проданное, а с работниками производился расчет. Поэтому на Михайла хозяйки накрывали столы, начинались пиры и гулянья, крестьяне и ходили в гости, и звали к себе.

21 ноября известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1368 году великий князь Литовский Ольгерд напал на Москву, в 1472-м в Москву из Рима прибыла Зоя Палеолог, в 1783-м состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре, в 1916-м в Эгейском море затонул «Британик» - корабль-«близнец» «Титаника», а в 1965-м в Москве открылся Детский музыкальный театр, сегодня носящий имя Наталии Ильиничны Сац.

В этот день родились французский мыслитель, писатель и публицист эпохи Просвещения Вольтер, народный артист СССР Михаил Глузский, народная артистка России Тамара Носова, писатель-фантаст Ник Перумов и исландская певица Бьорк.

Именинники 21 ноября - Гавриил, Михаил, Павел и Рафаил.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня возможны прозрения и озарения. Это значит, что неожиданно может быть найден выход из ситуации, которая давно не дает покоя. Однако тут есть условие: необходимо быть не слишком обеспокоенным решением повседневных бытовых проблем.