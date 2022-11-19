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20 ноября - день детей и педиатров

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Сегодня, 20 ноября, отмечаются два праздника, связанные с юными жителями планеты. Это Всемирный день ребенка и День педиатра.

Дети - самые беззащитные члены общества. Они полностью зависят от физических, социальных и нравственных условий жизни и воспитания. По данным ООН, ежегодно 11 миллионов детей умирает, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными.

На страже детской жизни и здоровья стоят врачи-педиатры. Их работа требует не только медицинских знаний, но еще и качеств, которые позволяют завоевать доверие маленького пациента, наладить с ребенком контакт.

Кроме того, сегодня отмечается праздник, учрежденный в августе 2020 года, - День работника транспорта в России. Это прекрасный повод сказать спасибо водителям и кондукторам и поднять им настроение.

В истории 20 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В 1480 году татаро-монгольское владычество на Руси окончилось «стоянием на Угре», в 1805-м впервые прозвучала единственная опера Людвига ван Бетховена «Фиделио», а в 1820-м китобойное судно «Эссекс» было протаранено гигантским китом (этот случай лег в основу сюжета романа Германа Мелвилла «Моби Дик»).

20 ноября родились испанский и португальский мореплаватель Фернан Магеллан, русская поэтесса и писательница эпохи Серебряного века Зинаида Гиппиус, американский астроном Эдвин Хаббл, советская и российская балерина, народная артистка СССР Майя Плисецкая, народные артисты СССР Михаил Ульянов, Алексей Баталов и Аза Лихитченко, а также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В народном календаре - Федотов день. В это время на реках и озерах начинался долгожданный ледостав. Прочное и ровное покрытие позволяло зимой путешествовать по застывшим рекам. Однако глобальное потепление дает свои плоды, и ныне в конце ноября лед на водоемах еще не крепкий, выходить на него опасно.

Именинники 20 ноября - Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Ил(л)арион, Кирилл, Константин, Михаил, Николай, Никон, Павел, Сергей, Федор, Федот.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает: день чреват конфликтами и эмоциональной нестабильностью.

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Источник — фото pixabay.com
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