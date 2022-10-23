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24 октября - Международный день школьных библиотек

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Сегодня, 24 октября в России отмечается День подразделений специального назначения Вооруженных Сил РФ. Первые в истории нашей страны подобные структуры появились в 1918 году. Это были части особого назначения (ЧОН), которые вели борьбу с басмачеством в Средней Азии и повстанцами на территории РСФСР.

Сейчас свои подразделения специального назначения есть во многих силовых структурах и федеральных ведомствах. Они занимаются разведкой, проводят антитеррористические операции, ищут и задерживают особо опасных и вооруженных преступников, ликвидируют преступные группировки, освобождают заложников.

Также 24 октября - Международный день школьных библиотек. Он проводится с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. А в 2008-м этот день был преобразован в Международный месячник школьных библиотек.

В России в программу месячника входят съезды школьных библиотекарей, презентации профессии педагога-библиотекаря, чествование ветеранов библиотечного дела, обучающие семинары, многочисленные мероприятия для школьников, родителей и учителей.

В истории в этот день произошло несколько знаменательных событий. В 1897 году в России прошел первый официальный футбольный матч, в 1935-м на Спасской башне Московского Кремля была установлена первая пятиконечная звезда, а в 1938-м в универмаге Нью-Йорка в продажу поступил товар, вызвавший невиданный ажиотаж среди женщин, - нейлоновые чулки.

В народном календаре 24 октября - Филиппова канитель. Канителью наши предки называли распутицу и грязь на дорогах. Примечали, что если утром на Филиппа шел снег, то это предвещало суровую зиму.

24 октября появились на свет основатель хрустальной империи Swarovski Даниэль Сваровски, актер театра, эстрады и кино Аркадий Райкин, советский писатель Венедикт Ерофеев, советский режиссер Динара Асанова и английский футболист Уэйн Руни.

Именины сегодня отмечают Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Ил(л)арион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей и Филипп.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает: день будет сложным для работы и активной деятельности. Постарайтесь почаще переключаться на мелкие бытовые радости, чтобы побороть негатив.

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