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9 октября поздравим сельских тружеников и работников пищепрома

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Сегодня, 9 октября, во второе воскресенье месяца, в России отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В этот день поздравления принимают те, кто не покладая рук трудится на земле, отдает ей силы и средства, выращивает овощи и хлеб, разводит скот и птицу. Это праздник не только аграриев, но и ученых, ведущих новые изыскания в сфере сельского хозяйства, и тех, кто превращает плоды трудов в продукты, которые появляются на столе.

В этот выходной день можно найти время для непривычного дела: написать письмо, но не электронное, а самое что ни на есть настоящее - ручкой на листе бумаги. А потом запечатать послание в конверт, опустить в почтовый ящик и мысленно сказать «лети с приветом, вернись с ответом!». Ведь 9 октября отмечается Всемирный день почты и стартует Международная неделя письма. В этот день в 1874 году представителями 22 стран, в том числе России, был подписан договор, учреждающий основание Генерального почтового союза, который в 1878-м был переименован во Всемирный. Сейчас в него входят 192 страны.

Также 9 октября отмечается День образования специальной пожарной охраны МЧС России. Это подразделение защищает от огня особые объекты: атомные электростанции, предприятия химической промышленности, объекты культурного наследия и другие.

9 октября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1829 году состоялось первое восхождение на наиболее высокую (5 156 м), западную вершину библейской горы Арарат, в 1991-м учреждена премия «Русский Букер» за лучший роман на русском языке, а в 2002-м стартовала Х Всероссийская перепись населения.

9 октября родились мореплаватель Христофор Колумб, писатель Мигель де Сервантес, живописец Николай Рерих, один из основателей группы The Beatles Джон Леннон, композитор Камиль Сен-Санс, актер Евгений Евстигнеев.

В народном календаре 9 октября - Иоанн Богослов. По преданию, однажды он обратил в искусного живописца простого пастуха гусей, поэтому Иоанну Богослову молились как своему небесному защитнику художники и иконописцы. Считалось, что если на Богослова выпал снег, то на Михайлов день (21 ноября) настанет настоящая зима.

Именины сегодня отмечают Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай и Тихон.

Полнолуние. Лунный календарь утверждает, что день исключительно удачен для старта любого нового дела.

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