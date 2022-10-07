8 октября День мигрирующих птиц

07.10.2022 | 14:42

«Снова птицы в стаи собираются, ждет их за моря дорога дальняя…» - с этой известной песни можно начать утро 8 октября, потому что сегодня отмечается Всемирный день мигрирующих птиц.

Эта экологическая акция проводится для расширения познаний людей о мигрирующих птицах, путях их передвижения и местах обитания. Раньше эта дата отмечалась в мае, а начиная с 2018 года - дважды в год: во вторую субботу в мае и в октябре.

8 октября, в годовщину Наваринского морского сражения, в России отмечается День командира корабля ВМФ.

Праздник был учрежден в 2007 году по инициативе ветеранов. Ходатайствовала о его введении общественная организация адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов». Традиционно в этот день чествуют командиров всех кораблей ВМФ: надводных, подводных и воздушных.

А у христиан сегодня Покровская родительская суббота. Накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы в православном мире принято поминать усопших.

8 октября произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1906 году Лев Толстой отказался от Нобелевской премии. Узнав, что Российская академия наук выдвинула его кандидатом на премию по литературе, 8 октября он направил письмо финскому писателю и переводчику Арвиду Ярнефельту.

В этом послании Толстой просил своего знакомого через шведских коллег «постараться сделать так, чтобы не присуждали премии», ибо, «если бы это случилось, было бы очень неприятно отказываться».

В народном календаре сегодня Сергей Капустник. Православные отмечают память Сергия Радонежского. В этот день рубили капусту, заготавливая ее на зиму.

8 октября родились борец Иван Поддубный, поэтесса Марина Цветаева, народные артисты РСФСР Марк Бернес и Леонид Куравлев, писатель Юлиан Семенов, создатель русской поисковой системы Rambler Дмитрий Крюков и американская писательница Луиза Хей.

Именины сегодня отмечают Александр, Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей и Федор.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, это день успокоения и величия духа, уединения, покоя, любви ко всему окружающему. Звезды рекомендуют делать добро ближним, например заняться благотворительностью и пожертвованиями.