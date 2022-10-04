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5 октября - Всемирный день учителя

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5 октября более чем в 100 странах отмечается Всемирный день учителя. В России торжественные мероприятия в этот день начали проводить в 1994 году. До того праздник отмечали в первое воскресенье октября.

В России День учителя давно перешел из категории профессиональных в разряд всенародных. Сегодня педагоги принимают поздравления от воспитанников, которые дарят им цветы и подарки, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты.

Кроме того, в России сегодня - День работников уголовного розыска. Это одно из наиболее крупных и важных подразделений МВД.

В историю 5 октября вошло благодаря тому, что в этот день в 1782 году впервые была поставлена комедия Дениса Фонвизина «Недоросль», в 1793-м во Франции вместо христианского летоисчисления ввели революционный календарь, в 1930-м был выпущен первый номер газеты «Московские новости» на английском языке (Moscow News).

В народном календаре 5 октября - Иона и Фока, Листопадная. В этот день на Руси запрещалось есть рыбу в память о пребывании Ионы в чреве кита. Зато в изобилии на столе была редька, уборка которой заканчивалась. Фоку же наши предки почитали как защитника от пожаров и спасителя утопающих. Листопадной день называли потому, что в это время начинался ветер, буквально сдирающий листву с деревьев.

5 октября родились французский философ, просветитель, энциклопедист, писатель и критик Дени Дидро, первый президент Чехии Вацлав Гавел, народный артист России Александр Михайлов, актриса театра и кино Инна Чурикова, изобретатель кинематографа Луи Жан Люмьер.

Именинники сегодня Александр, Андрей, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр и Федор.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня наступил день активного отдыха и наилучшее время для бани. Также неплохо было бы заняться укреплением семейных отношений, навести дома порядок.

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