26 сентября - Всемирный день контрацепции

25.09.2022 | 08:53

26 сентября отмечается Всемирный день контрацепции. Учредили его по инициативе ряда организаций, которые занимаются вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи.

Статистические данные неутешительны. Беременность около 80 млн женщин в мире была незапланированной, почти 2 млн из них решились на аборт. Подсчитано, что неправильно проведенная операция или осложнения после прерывания беременности уносят жизни почти 70 тыс. женщин.

26 сентября отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия и Европейский день языков.

26 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1580 году британский мореплаватель и легендарный пират Фрэнсис Дрейк вернулся из кругосветного путешествия, в 1815-м в Париже Австрия, Пруссия и Россия объединились в Священный союз, в 1957-м состоялась премьера мюзикла «Вестсайдская история», а в 1969-м был образован Байкальский заповедник.

26 сентября родились русский ученый-физиолог Иван Павлов, англо-американский поэт и критик Томас Элиот, американский композитор и пианист Джордж Гершвин, советский государственный деятель, первый и единственный премьер-министр СССР Валентин Павлов, режиссер, кинодраматург, народный артист СССР Александр Алов, российский поэт, переводчик, автор текстов песен Nautilus Pompilius Илья Кормильцев.

В народном календаре - Корнилье. В этот день чтили святого Корнилия, а день назвали по созвучию из-за того, что убирали «коренья»: репу, редьку, морковь и свеклу. Считалось, что скоро наступят заморозки и погубят урожай.

Именины сегодня отмечают Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан и Юлиан.

Новолуние. Лунный календарь предупреждает: сегодня противопоказана злость. Лучше проявить щедрость, сострадание, доброту, сделать кому-нибудь подарок или дать в долг, заняться благотворительностью. В первой половине дня рекомендуется выстроить планы на будущее, но пока держать их при себе.