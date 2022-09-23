23.09.2022 | 14:35

24 сентября - Международный день караванщика. Это профессиональный праздник участников транспортных колонн и судовых караванов, можно поздравлять дальнобойщиков и команды торговых судов.

С 2016 года 24 сентября является Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Крым.

Православные христиане сегодня празднуют день памяти преподобного Силуана Афонского.

В истории 24 сентября случилось несколько знаменательных событий. В 1724 году состоялось официальное открытие Парижской фондовой биржи, в 1957-м в Литл-Роке армия США разогнала многотысячную толпу горожан, которые окружили среднюю школу и не пускали туда девятерых темнокожих учеников.

В 1960 году в этот день в США на воду спустили первый в мире атомный авианосец, а в 1999-м на Бейкер-стрит в Лондоне открыли памятник Шерлоку Холмсу - герою книг Артура Конан Дойла.

В народном календаре 24 сентября - Федорины вечерки, третья встреча осени. В это время обычно шли дожди и было слякотно. Селяне подводили итоги урожайной поры, убирали последний лук, прятали ульи в омшаник. С Федоры начинались капустные вечерки: женщины заготавливали капусту на зиму.

Именины сегодня отмечают Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, Лев, Николай, Петр, Роман и Сергей.

24 сентября родились итальянский математик, изобретатель карданного вала Джероламо Кардано, русский государственный и военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал князь Григорий Потемкин, американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд (его знаменитые романы - «Великий Гэтсби», «Ночь нежна»), советский государственный и политический деятель, глава СССР в 1984-1985 гг. Константин Черненко, а также советская и российская писательница, поэтесса, переводчик Лариса Рубальская.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь советует сегодня относиться к окружающим так, как вы хотите, чтобы относились к вам. Этот день благоприятен практически для всех дел, не теряйте времени.