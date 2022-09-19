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20 сентября в России - день рекрутера

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20 сентября в России отмечается неофициальный день рекрутера. Таким модным понятием сегодня заменено старое и хорошо известное слово «кадровик» - специалист по подбору персонала. В этот день профессионалы кадровой службы рассказывают общественности о ситуации на рынке труда. Во многих городах проводятся семинары, круглые столы, лекции и пресс-конференции, посвященные трудоустройству.

20 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1519 году Фернан Магеллан отправился в кругосветное путешествие, в 1862-м в Петербурге была открыта первая в России консерватория, а в 1946-м состоялся первый Каннский кинофестиваль.

Также в этот день в 1862 году в Новгороде был открыт первый памятник, посвященный российскому государству, «Тысячелетие России». На церемонии присутствовал император Александр II с семьей. В создании монумента участвовали сразу несколько мастеров, он вышел внушительным: высота – 15,7 м, диаметр гранитного постамента - 9 м, высота скульптурных групп - 3,7 м. Памятник отображает все исторические этапы тысячелетия призвания Рюрика на княжение.

20 сентября родились русский мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен, советский и российский писатель и поэт Григорий Поженян, итальянская киноактриса Софи Лорен и американский писатель, сценарист, продюсер Джордж Р. Р. Мартин, по книге которого был снят телесериал «Игра престолов».

В народном календаре 20 сентября Луков день. В это время на базарах повсеместно шла бойкая торговля репчатым луком. Девушки плели из него косы и подвешивали их к потолку для хранения.

Кроме того, из лука готовили множество блюд. Например, крупные луковицы обдавали кипятком, вынимали середину, набивали куриным фаршем и варили в бульоне или запекали в печи.

Существовала у наших предков и примета, связанная с луком. Они смотрели, много ли на луковицах шелухи, и судили о погоде, ждущей их зимой. Если шелухи было с избытком, то готовились к сильным морозам.

Именины сегодня отмечают Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Макар, Михаил, Николай, Петр и Степан.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь называет день удачным для работы и бизнеса. Однако стоит действовать аккуратно. Также это отличное время для смены образа и похода в парикмахерскую.

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