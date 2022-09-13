Не забудь!

14 сентября отметим начало бабьего лета

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Сегодня, 14 сентября (1 сентября по старому стилю), в допетровскую эпоху на Руси отмечали Новолетие - Новый год. У наших предков этот день был большим праздником со своими традициями.

С Нового года заканчивались многие работы в поле и начинались засидки - труд в избах при огне. Также было принято обходить поля с особыми песнями, чтобы урожай в будущем сезоне оказался хорошим.

В истории 14 сентября отмечено несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1812 году армия Наполеона вступила в опустевшую Москву. В 1911-м в киевском городском театре было совершено покушение на председателя совета министров Российской империи Петра Столыпина, а в 1954-м начались испытания атомного оружия на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

В народном календаре сегодня Семин день - начало бабьего лета. По погоде судили о том, какой будет осень. Если оказывалось ясно, ожидали тепла. В бабье лето любили устраивать гулянья: водили хороводы, пели песни, женихи высматривали невест.

В это время начинались бабьи работы: женщины и девушки с раннего утра мяли и трепали пеньку, мыли в воде лен, а после раскладывали его на лугах, давая возможность отлежаться. Вечером они садились прясть.

Именины отмечают Марфа, Наталья, Семен и Татьяна.

14 сентября родились электротехник, изобретатель и предприниматель Павел Яблочков (на его родине в Сердобске установлен памятник), британский политик и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира Роберт Сесил, советский авиаконструктор Николай Камов, российский телеведущий, народный артист СССР Игорь Кириллов.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня нужно постараться отогнать от себя дурные мысли и ни с кем не ссориться.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте