12 сентября займемся вязанием крючком

11.09.2022 | 08:40

Если вы любите рукодельничать, то знайте: 12 сентября отмечается Международный день вязания крючком. Полагают, что действовать крючком легче, чем спицами, поэтому данный вид рукоделия и стал наиболее популярным.

Считается, что техника вязания пришла к нам из древних времен, однако документы подтверждают, что она появилась и получила популярность лишь в начале XIX века. При этом крючком принялись вязать буквально во всех слоях общества, как богачи так и бедняки, увлечение не обошло стороной даже представителей королевских фамилий.

Сам же Международный день вязания крючком решили впервые отметить в 2007 году. Инициатором праздника был американский блогер, изготавливавший крючки для этого хобби. Идею поддержали тысячи его поклонников.

Также 12 сентября в России начинается Международная неделя слингоношения. Слинг - особое приспособление, предназначенное для ношения малышей на себе. Его прообразом стали традиционные перевязи, которыми пользовались родители с древнейших времен, они и до сих пор в ходу у некоторых народов.

Цель недели слингоношения - привлечь внимание к этому явлению, показать родителям его преимущество и обучить премудростям такого способа всех желающих.

12 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1715 году в России Петр I издал указ о запрете подбивать башмаки и сапоги гвоздями, дабы не портить деревянное покрытие дорог в Санкт-Петербурге. В 1910-м в Мюнхене впервые прозвучала «Симфония тысячи» Густава Малера. В 1940 году французские школьники из городка Монтиньяк случайно нашли пещеру Ласко, стены которой были сплошь покрыты удивительными рисунками людей и животных. В 1953-м состоялась церемония бракосочетания Джона Кеннеди и Жаклин Ли Бувье, а в 1959-м ракета «Восток-Л» вывела в полет станцию «Луна-2», которая впервые в мире совершила посадку на Луну.

В народном календаре 12 сентября - Александр Сытник. Сытником день прозвали за то, что было принято устраивать пиры, обязательно подавая на стол хлеб из зерна нового урожая.

Именинники сегодня Александр, Алексей, Ангелина, Арсений, Аполлинарий, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Корнилий, Леонид, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Савва, Семен, Степан и Федор.

12 сентября родились французский физик Ирен Жолио-Кюри, польский писатель Станислав Лем, актриса Татьяна Доронина, музыкант Владимир Спиваков и олимпийская чемпионка, фигуристка и общественный деятель Ирина Роднина.

Полнолуние, третья четверть. Лунный календарь не рекомендует включать сегодня громкую музыку или вести себя вызывающе. Лучше всего провести время в уединении, быть тихим, скромным. Если работу можно отложить, то полезно заняться домашними делами, особенно теми, что связаны с очищением: помыть полы, стереть пыль. Также хорошо было бы неспешно прогуляться пешком.