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6 сентября ждем тихую безветренную погоду

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Во вторник, 6 сентября, в России впервые отмечается День продающего сторителлинга. Сам термин произошел от англ. Storytelling - повествование, рассказывание историй.

Продающий сторителлинг - это маркетинговый инструмент, который помогает донести до целевой аудитории всю ценность продукта или услуги понятным языком. Это истории, привлекающие внимание.

6 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1689 году был заключен первый российско-китайский (Нерчинский) договор, в 1936-м учреждено почетное звание «Народный артист СССР», а в 1991-м Ленинграду возвращено историческое название Санкт-Петербург.

6 сентября родились английский ученый Джон Дальтон (первый исследователь «цветовой слепоты»), советский драматург Григорий Ягдфельд (один из самых известных и любимых зрителями фильмов по его сценарию - «Волшебная лампа Аладдина») и поэт-песенник Сергей Островой (автор известных советских шлягеров «У деревни Крюково», «Потолок ледяной, дверь скрипучая…», «Вы слыхали, как поют дрозды?»).

В народном календаре сегодня Евтихий Тихий. На Евтихия крестьяне наблюдали за погодой: день должен быть безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. В первую неделю сентября семена льна как раз дозревали, и важно было успеть собрать их. А если на Евтихия шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на следующий год.

Именины сегодня отмечают Арсений, Георгий, Кузьма, Максим и Петр.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь советует в этот день заняться активным отдыхом, посвятить время физическим упражнениям.

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