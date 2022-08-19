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20 августа - Всемирный день бездомных животных

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Сегодня, 20 августа, вы можете пораздумывать, не взять ли в дом щенка дворняги или беспородного котенка, обреченных без людской заботы жить в подвале или на помойке. Потому что в этот день отмечается Всемирный день бездомных животных. С инициативой его проведения выступило Всемирное общество защиты животных в 1992 году. Начинание поддержали зоозащитные организации разных стран мира.

Вырастить из щенка с неизвестными генами здоровую, послушную и красивую собаку гораздо сложнее, чем воспитать породистое животное, особенности характера и физиологии которого передавались из поколение в поколение и заранее известны будущим хозяевам. Но беспородные псы платят своим владельцам искренней привязанностью и пожизненной верностью.

Любители поспать подольше или просто поваляться в постели могут сегодня отметить Всемирный день лени. Его придумали в Колумбии в 1984 году, с тех пор он носит статус неофициального, но глубоко уважаем миллионами людей.

Кроме того, сегодня во всем мире отмечается День комара. Проводится данный праздник не для того, чтобы как-то поддержать насекомое, - наоборот, до общественности доносят опасность распространения малярии через укусы кровососущих.

20 августа в истории произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1721 году были пущены знаменитые фонтаны и каскады Петергофа, в 1812-м Михаил Кутузов был назначен главнокомандующим всеми действующими российскими армиями, в 1915-м в русскую армию принят 18-летний Георгий Жуков - будущий Маршал Советского Союза, а в 1945-м в СССР создан сверхсекретный комитет для руководства работами по использованию атомной энергии урана.

В народном календаре 20 августа - Марины-Пимены (в честь преподобного Пимена и мученика Марина). В этот день наши предки угощались пирогами с малиной. Чтобы понять, какая грядет осень, они наблюдали за аистами: если птицы готовятся к отлету на юг - она будет ранней и холодной.

20 августа родились 23-й президент США Бенджамин Гаррисон, советский и российский писатель-прозаик Василий Аксенов, советский и российский режиссер театра и кино, сценарист, народный артист России Андрей Михалков-Кончаловский, 4-й президент Югославии Слободан Милошевич, а также художественный руководитель пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Михаил, Никанор и Петр.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодняшний день лучше провести спокойно, не утруждая себя серьезными делами. Отдохните, помечтайте, на пользу пойдут прогулки и занятия творчеством.

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