9 августа - Всемирный день книголюбов

08.08.2022 | 15:05

Сегодня, 9 августа, в России отмечается один из дней воинской славы - День победы в Гангутском сражении. Он посвящен победе русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (Финляндия).

Битва произошла 7 августа (27 июля по старому стилю) 1714 года и стала одним из главных сражений в ходе Северной войны. Схватка была чрезвычайно упорной. Велась интенсивная артиллерийская перестрелка, затем в ход пошло ручное огнестрельное оружие, потом начался абордаж.

В Гангутском сражении шведы потеряли 10 кораблей и 361 человека. У россиян были убиты 127 военных.

Эта победа оказалась первым крупным успехом русского флота и имела большое военно-политическое значение: ранее шведский флот не знал поражений.

9 августа также является Всемирным днем книголюбов. Этот праздник появился в Америке и быстро распространился по земному шару.

Книжные магазины и библиотеки 9 августа часто устраивают выставки и распродажи. Но чтобы отметить праздник, посещать их необязательно: можно просто почитать интересную книгу или познакомить детей с творчеством любимого автора.

Кроме того, сегодня отмечается День памяти жертв атомного удара в Нагасаки, который был нанесен в 11:02 9 августа 1945 года. От бомбардировки пострадали, по разным подсчетам, от 60 000 до 80 000 человек. Сегодня, строго в 11:02, после удара колокола жители Нагасаки склоняют голову в минуте молчания.

9 августа в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1173 году на Кафедральной площади Пизы был заложен первый камень колокольни собора Санта-Мария Маджоре, в 1705-м астраханская молодежь одновременно сыграла сотню свадеб, в 1942-м на экраны вышел мультипликационный фильм Уолта Диснея «Бэмби», а в 1996-м кремлевские куранты впервые сыграли боем государственный гимн России.

В народном календаре главный сегодня Пантелеймон Целитель, которому молились об излечении от болезней. В этот день знахари собирали травы с особыми заговорами. Пантелеймона также называли Кочанным или Кочанником, так как в это время начинали свиваться капустные кочаны. Хозяйки доставали из кладовых прошлогоднюю капусту и пекли с ней пирожки, которыми угощали детей, нищих и странников.

Именины сегодня отмечают Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай и Платон.

9 августа родились русский поэт-сатирик Василий Курочкин, финская писательница и художница, «мама» муми-троллей Туве Янсон, народный артист СССР Юрий Гуляев и американская актриса Уитни Хьюстон.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно Лунному календарю сегодняшний день хорош для подведения промежуточных итогов, построения ближайших и долгосрочных планов на будущее, общения с друзьями в непринужденной обстановке.