7 августа поблагодарим железнодорожников за труд

06.08.2022 | 11:59

Сегодня, 7 августа, в России отмечается День железнодорожника. Ежегодно работники этой отрасли отмечают свой профессиональный праздник в первое воскресенье последнего летнего месяца. Учредили его в 1896 году.

Праздник был приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог. Сегодня они связывают множество уголков страны от Москвы до Владивостока, и без них невозможно представить современную жизнь.

Также 7 августа в России профессиональный праздник отмечают сотрудники службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ. Она стала преемником Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ), действовавшего до 7 августа 2004 года.

Сейчас эта служба ФСО России обеспечивает работу каналов связи, которыми пользуются президент, члены правительства, сотрудники дипломатических представительств за рубежом. Также ее специалисты обеспечивают защиту сведений, представляющих государственную тайну.

7 августа известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1565 году русский первопечатник Иван Федоров и его помощник Петр Мстиславец приступили к изданию в Москве «Часовника», в 1714-м русский флот одержал первую крупную победу над шведами у мыса Гангут в ходе Северной войны, в 1803-м началось кругосветное путешествие парусных шлюпов «Надежда» и «Нева» под командованием капитан-лейтенантов Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, в 1870-м Федор Тютчев написал знаменитое стихотворение «Я встретил вас...», в 1941-м летчик Виктор Талалихин одним из первых в Великой Отечественной войне совершил ночной воздушный таран, а в 1987-м в этот день американка Линн Кокс стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию.

В этот день родились танцовщица и шпионка голландского происхождения Маргарета Гертруда Зелле (Мата Хари), народная артистка СССР и Украины София Ротару, советский футболист и российский тренер Валерий Газзаев, голливудские актеры Дэвид Духовны и Шарлиз Терон.

В народном календаре сегодня Анна Летняя. К этому дню поспевал первый картофель, и главным украшением стола были блюда из него. Картошку готовили жареной и вареной, делали из нее оладьи, ватрушки, котлеты и даже фаршировали.

Приметы дня подсказывали нашим предкам, какой будет зима. Если утро оказывалось холодным, холодной ждали и зиму. К морозам следовало готовиться, если день был светлый и теплый. Снежную и сравнительно теплую зиму сулили дожди.

Именины 7 августа отмечают Александр, Анна, Ираида, Макар и Николай.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь обещает, что день будет наполнен энергией, и рекомендует направить ее на творчество.