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12 июля - праздник бортпроводников

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12 июля в мире отмечают День бортпроводников гражданской авиации. Праздник милых, строгих и заботливых стюардесс и стюардов. Кто бы мог подумать, что профессии бортпроводника уже больше 90 лет!

Впервые сопровождающие авиапассажиров появились в Германии. Считалось, что набирать в стюарды нужно мужчин - высококлассных официантов из дорогих ресторанов.

В США в 1930 году к этой работе подключили женщин. Первых бортпроводниц на рейсы набирали из числа медсестер - девушки должны были владеть навыками оказания доврачебной помощи пассажирам. И лишь к началу 60-х годов прошлого века определились общие стандарты этой профессии.

В СССР стюардессы «Аэрофлота» были самыми желанными невестами, их работа считалась очень престижной. Они летали за границу, и для многих девушек профессия бортпроводницы казалась пределом мечтаний.

12 июля православная церковь отмечает день первоверховных апостолов Петра и Павла. В это время заканчивается Петров пост. И хотя в биографиях двух апостолов мало пересечений, в сознании русского народа они неразлучны: достаточно вспомнить Петропавловскую крепость и город Петропавловск-Камчатский.

На Петра и Павла, согласно народному календарю, на Руси было принято накрывать столы и угощать бедных родственников и соседей, странников и нищих.

Если в этот день дождь и солнце поочередно сменяли друг друга, наши предки ждали богатого урожая.

А в странах Скандинавии 12 июля отмечается День фьорда. С 1991 года его проводят ежегодно, желая привлечь внимание общественности к состоянию прибрежных вод. Особенно славится живописными фьордами Западная Норвегия, на севере именно этого региона расположен всемирно известный фьорд Гейрангер, поражающий своими мощными каскадными водопадами. Он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В истории этот день знаменателен двумя военными событиями: в 1783 году в Петербурге был создан Большой театр, впоследствии названный Мариинским, в 1917-м в ходе Первой мировой было применено химическое оружие - отравляющий газ иприт, в 1943-м в битве на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой.

12 июля родились итальянский художник и скульптор Амедео Модильяни, чилийский поэт Пабло Неруда, советский киноактер Петр Алейников, народная артистка РСФСР Валентина Толкунова и заслуженный артист России Евгений Дворжецкий.

Именины сегодня, помимо Петра и Павла, празднует Григорий.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь советует настроиться сегодня на позитив, чтобы запланированные на ближайшее время дела удачно завершились. Активность в этот день приветствуется, на работе нелишним будет проявить боевые качества. А вот выяснять отношения сегодня не рекомендуется.

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