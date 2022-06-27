28 июня разбираемся в тонкостях заключения пари

27.06.2022 | 19:13

Сегодня, 28 июня, в России отмечается День букмекера.

Помните, как в книге Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон» друзья посещают домик на крыше? Карлсон провоцировал Малыша на заключение пари, но, даже проиграв, все равно забирал себе шоколадки и конфеты. В конце концов и Малыш научился этой хитрости.

«Он сунул руку в свой пустой карман. Подумать только! Там лежал еще один засахаренный орех, которого он раньше не заметил. Большой, липкий, прекрасный орех.

- Спорим, что у меня есть засахаренный орех! Спорим, что я его сейчас съем! - сказал Малыш и быстро засунул орех себе в рот».

Впрочем, каждый из нас в детстве слышал и сам произносил: «А спорим?!...» Спор мог быть о чем угодно, а ставки - хоть щелбанчик, хоть исполнение желания, хоть конфетка.

И среди взрослых людей немало заядлых спорщиков и любителей испытать фортуну. Букмекеры делают это профессионально, заключая пари на деньги. Они принимают ставки на спортивные матчи, культурные события, политику, погоду и вообще на что угодно.

В историю 28 июня вошло несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1841 году в Париже состоялась премьера балета Адольфа Адана «Жизель», в 1914-м было совершено покушение на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, ставшее поводом для начала Первой мировой войны, в 1919-м состоялось подписание Версальского мирного договора, официально ее завершившего, а в 1946-м с конвейера Горьковского автозавода сошел первый автомобиль «Победа».

По народному календарю 28 июня день Фита. Фитом на Руси прозвали святого Витта - мученика периода раннего христианства. В этот день крестьяне обращали особое внимание на приметы. «Дождь на Фита - плохо для жита», - говорили в народе. После Фита заканчивали посевные работы.

Сегодня родились фламандский живописец эпохи барокко Питер Рубенс, французский писатель и философ Жан-Жак Руссо, народный артист РСФСР Абрам Роом, советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Сергей Бодров - старший, народный артист России Александр Панкратов-Черный, советский лыжник, четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов и советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, педагог Яна Поплавская.

Именинники 28 июня Григорий, Ефрем, Кира, Михаил, Модест, Семен и Федор.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня не начинать новых дел и постараться расслабиться.