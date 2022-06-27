Сетевое издание|18+|Вторник|28 июн 2022|02:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Не забудь!

28 июня разбираемся в тонкостях заключения пари

Печать
Telegram

Сегодня, 28 июня, в России отмечается День букмекера.

Помните, как в книге Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон» друзья посещают домик на крыше? Карлсон провоцировал Малыша на заключение пари, но, даже проиграв, все равно забирал себе шоколадки и конфеты. В конце концов и Малыш научился этой хитрости.

«Он сунул руку в свой пустой карман. Подумать только! Там лежал еще один засахаренный орех, которого он раньше не заметил. Большой, липкий, прекрасный орех.

- Спорим, что у меня есть засахаренный орех! Спорим, что я его сейчас съем! - сказал Малыш и быстро засунул орех себе в рот».

Впрочем, каждый из нас в детстве слышал и сам произносил: «А спорим?!...» Спор мог быть о чем угодно, а ставки - хоть щелбанчик, хоть исполнение желания, хоть конфетка.

И среди взрослых людей немало заядлых спорщиков и любителей испытать фортуну. Букмекеры делают это профессионально, заключая пари на деньги. Они принимают ставки на спортивные матчи, культурные события, политику, погоду и вообще на что угодно.

В историю 28 июня вошло несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1841 году в Париже состоялась премьера балета Адольфа Адана «Жизель», в 1914-м было совершено покушение на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, ставшее поводом для начала Первой мировой войны, в 1919-м состоялось подписание Версальского мирного договора, официально ее завершившего, а в 1946-м с конвейера Горьковского автозавода сошел первый автомобиль «Победа».

По народному календарю 28 июня день Фита. Фитом на Руси прозвали святого Витта - мученика периода раннего христианства. В этот день крестьяне обращали особое внимание на приметы. «Дождь на Фита - плохо для жита», - говорили в народе. После Фита заканчивали посевные работы.

Сегодня родились фламандский живописец эпохи барокко Питер Рубенс, французский писатель и философ Жан-Жак Руссо, народный артист РСФСР Абрам Роом, советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Сергей Бодров - старший, народный артист России Александр Панкратов-Черный, советский лыжник, четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов и советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, педагог Яна Поплавская.

Именинники 28 июня Григорий, Ефрем, Кира, Михаил, Модест, Семен и Федор.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня не начинать новых дел и постараться расслабиться.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте