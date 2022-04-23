24 апреля - Светлая Пасха у православных христиан

23.04.2022 | 14:42

Сегодня, 24 апреля, православные христиане отмечают Пасху. Это торжественный гимн воскресению Иисуса Христа как символу победы вечной жизни над смертью, человеческого духа и силы веры.

В этот день приветствием становятся слова «Христос воскресе!», а ответом - «Воистину воскресе!» А главными атрибутами праздничного стола являются крашеные яйца (символ мира, обагренного кровью Христа), кулич (символ тела Господнего, к которому причащаются верующие) и пасха - творог с изюмом.

24 апреля известно как Международный день солидарности молодежи. Впервые его отметили в 1957 году. Раньше праздновали с размахом: проводились молодежные съезды, концерты и другие мероприятия с тщательно продуманной программой, призванные продемонстрировать стремление нового поколения объединить усилия в борьбе за свои права и решение важнейших проблем. С течением времени пафос сошел на нет, но и сейчас этот день празднуется, как правило, по инициативе различных молодежных и общественных организаций.

Также 24 апреля отмечается и День защиты лабораторных животных. Сегодня во всем мире развивается движение против вивисекции. Первоначально это делали лишь зоозащитные организации нескольких стран. Сотни животных - мышей, крыс, кроликов, собак и обезьян - мучаются и погибают в лабораториях, на них проводят опыты, испытывают новые лекарства и химические вещества, их строение изучают будущие медики и ветврачи. В этот день противники вивисекции проводят просветительские акции, чтобы напомнить о братьях наших меньших, страдающих в лабораториях по воле человека.

24 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1671 году выдали царским воеводам и вскоре казнили Степана Разина, в 1682-м в Пустозерске был сожжен глава старообрядчества Аввакум, в 1800 году основана Библиотека конгресса США, а в 1833-м в Америке запатентовали газированную воду.

В этот день родились российский социолог и политолог Юрий Левада, американская певица и актриса Барбра Стрейзанд, французский модельер Жан-Поль Готье и российская гимнастка Ирина Чащина.

В народном календаре 24 апреля - Антип Водогон: считалось, что на это число приходится пик половодья. Дождь на Антипа предвещал грибной год, а заморозки говорили об изобилии груздей.

Именины сегодня отмечают Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор и Яков.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня легко ввязаться в авантюру и натворить глупостей, поэтому следует сохранять спокойствие и избегать конфликтных ситуаций.