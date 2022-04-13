14 апреля встретим Новый год с индийцами

13.04.2022 | 14:41

Четверг, 14 апреля, для россиян ничем особенно не примечателен. Но можно вместе с жителями Индии отметить начало солнечного Нового года.

В этот день они собираются на берегу Ганга, чтобы совершить ритуальные омовения - такая традиция пензенцам подойдет навряд ли. Зато можно украсить свой дом цветами и гирляндами. Непривычно? Да! Зато отвлечет от тягостных мыслей.

14 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1801 году Александр I упразднил Тайную экспедицию Сената и отменил пытки при допросах, в 1848-м в России был учрежден секретный цензурный комитет для наблюдения за печатью, в 1927-м в шведском городе Гетеборге сошел с конвейера первый автомобиль Volvo, в 1929-м в Монте-Карло провели первый Гран-при Монако - один из самых сложных и престижных этапов гонки «Формула-1», а в 1961-м указом Президиума Верховного Совета СССР было учреждено почетное звание «Летчик-космонавт СССР».

В этот день родились государственный деятель, инициатор аграрной реформы в России Петр Столыпин, живописец Виктор Борисов-Мусатов и писатель Денис Фонвизин.

В народном календаре 14 апреля - Марья Пустые Щи. К этому времени у крестьян обычно иссякал запас капусты, и о густых щах приходилось забыть. Хозяйки варили зеленые щи с первыми, едва показавшимися на свет листиками крапивы и щавеля. Крестьяне приговаривали: «Щи - хоть порты полощи».

Именинники 14 апреля Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня очень удачный день для старта любого важного дела, лучше не упускать возможность. Если же все валится из рук из-за плохого настроения, хорошо будет заняться спортом. Физическая нагрузка поможет справиться со стрессом.