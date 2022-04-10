11 апреля - Берещенье по народному календарю

10.04.2022 | 15:24

Сегодня, 11 апреля, во всем мире отмечается памятная дата - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день в 1945 году произошло интернациональное восстание узников Бухенвальда против гитлеровцев.

За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек, из которых 5 миллионов - граждане Советского Союза. Люди помещались в места заключения по политическим, социальным, расовым, религиозным и иным признакам.

22 марта 1933 года в Дахау начал действовать первый в нацистской Германии концентрационный лагерь. В последующие годы фашисты создали огромную сеть концлагерей, где систематические убийства людей проводились в массовом порядке. Всего на территории Германии и оккупированных стран таковых действовало более 14 тысяч.

11 апреля вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В 1147 году впервые было упомянуто слово «Москва»: Юрий Долгорукий приглашал письмом князя черниговского Вячеслава Ольговича: «Приди ко мне, брате, в Москов». В 1857-м император Александр II утвердил государственный герб России - двуглавого орла. В 1909 году был основан город Тель-Авив (кстати, это название переводится как «холм весны»). А в 1919-м создана Международная организация труда (МОТ).

11 апреля родились советский артист цирка, основатель знаменитой династии иллюзионистов Эмиль Кио, советский и российский ученый в области электроники, академик Николай Девятков, советский футболист, заслуженный тренер России Георгий Ярцев, российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

В народном календаре 11 апреля - Берещенье. В этот день крестьяне ходили в березовую рощу и слушали деревья, чтобы определить, не началось ли движение сока. Из заготовленного сока варили сбитни с медом и приправами, а свежим поили больных.

Наши предки свято верили в могучие силы березы. Заболевшего ребенка, например, нужно было хлестнуть березовым прутиком - выгнать хворь. Ветка березы, воткнутая в крышу, защищала дом от молнии. А уж без березового веника не обходилась ни одна баня.

Именины в этот день отмечают Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь утверждает, что сегодня силы должны бить ключом, так что энергии хватит и на работу, и на активный отдых в кругу родных и близких.