5 апреля отметим День супа

04.04.2022 | 18:35

5 апреля известно как Международный день супа. Это блюдо популярно повсеместно, и медики считают, что оно благотворно влияет на пищеварительную систему человека.

Интересно, что в России само слово «суп» появилось только во времена Петра I, до того подобное кушанье называли похлебкой. В нашей стране супы готовят и зимой и летом. Самыми популярными, пожалуй, являются борщ, щи, солянка, рассольник, окрошка и уха.

5 апреля произошло несколько важных исторических событий. В 1722 году экспедиция адмирала Якоба Роггевена открыла остров, названный островом Пасхи. В 1874-м в Вене впервые исполнена знаменитая оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса - сына. В 1955-м Уинстон Черчилль подал в отставку с поста премьер-министра Англии, завершив свою политическую карьеру.

В народном календаре сегодня отмечается Никонов день, который наши предки посвящали уборке. Они белили печи, избавлялись от мусора, меняли солому в матрацах. А еще крестьяне подкармливали птиц, приманивая их зернами и крошками к плодовым деревьям, чтобы в будущем пернатые помогали в борьбе с вредителями.

Именины сегодня отмечают Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Макар, Пелагея и Сергей.

5 апреля родились английский философ Томас Гоббс, немецкий композитор Людвиг Шпор, американский киноактер Грегори Пек, заслуженная артистка России Наталья Кустинская, писатель Александр Бушков и чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь гласит: сегодня удастся любое важное дело, если подойти к нему творчески, но если есть сомнения, то лучше отложить его на другой день.