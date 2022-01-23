24 января полакомимся эскимо

23.01.2022 | 08:46

В понедельник, 24 января, позабудьте про снег за окном и побалуйте себя летним лакомством - мороженым, да не каким-нибудь, а совершенно конкретным. Сегодня отмечается Международный день эскимо.

Именно 24 января 1922 года владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на изготовление сливочного мороженого, покрытого шоколадной глазурью.

Деревянная палочка появилась гораздо позже - в 1934 году. Некий Фрэнк Эпперсон оставил на морозе стакан с лимонадом и палочкой для перемешивания. Вскоре образовался ледяной фруктовый цилиндр, который было очень удобно есть. Так появились замороженные лимонады на палочке, а уж потом идею подхватили производители эскимо.

По одной из версий, слово «эскимо» пришло от французов, которые так называли детский комбинезон, похожий на эскимосский костюм. Поэтому мороженое, «одетое» в плотно прилегающий шоколадный «комбинезон», и получило такое наименование.

Также сегодня отмечается Международный день образования. Этот праздник провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 2018 году, признавая роль образования в достижении мира и развития.

В сфере образования за последний год произошли гигантские изменения в связи с эпидемией коронавируса. Но если в первые месяцы и школьники, и студенты, и педагоги находились в некоторой растерянности, то теперь уже никого не смущает дистанционный метод. В принципе нет разницы, каким образом знания доходят до ученика, главное - чтобы они усвоились и нашли применение в дальнейшем.

24 января произошло несколько знаменательных исторических событий. В 1606 году было официально объявлено о переносе столицы Испании из Вальядолида в Мадрид, в 1848-м началась калифорнийская золотая лихорадка, в 1931-м основан цыганский театр «Ромэн», в 1935-м в продаже появилось первое баночное пиво, а в 2003-м был создан Национальный филармонический оркестр России.

В этот день родились французский драматург и публицист Пьер Бомарше, немецкий писатель, композитор и дирижер Эрнст Теодор Амадей Гофман, русский живописец Василий Суриков, филолог и языковед Дмитрий Ушаков, народный артист СССР Михаил Ромм, народная артистка РСФСР Людмила Савельева, советский эстрадный певец Валерий Ободзинский, народный артист СССР Юрий Башмет.

В народном календаре 24 января - Федосеев день. На Руси он часто бывал очень холодным. Крестьяне считали, что нечистой силе, которую во время Святок выгнали из домов, некуда деваться и нечем заняться, поэтому она наколдовывает затяжные морозы. А вот тепло на Федосея было признаком ранней весны.

Именины сегодня отмечают Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор и Феодосий.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь советует попрактиковаться сегодня в исторических поисках, начать исследование своих корней. Этот день подходит для усвоения знаний, можно открыть в себе новые способности, а в голову, возможно, придут оригинальные идеи и свежие решения.