Не забудь!

22 января - День дедушек

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В субботу, 22 января, в России отмечается День авиации войск ПВО. Самих войск уже нет (их заменили Воздушно-космические силы РФ), а вот праздник в календаре остался.

А если у вас есть любимый дедушка, можно вместе с поляками отметить День дедушек, который наступает сразу после Дня бабушек (их поздравляли вчера).

Окажите внимание своим пожилым родственникам! Позвоните им. Ведь именно бабушки и дедушки заботятся о нас, окружают нежностью и любовью, дают советы и оказывают поддержку.

22 января произошло несколько знаменательных событий. В 1506 году в Ватикане была создана швейцарская гвардия. С тех пор она охраняет понтификов и папскую резиденцию.

В 1630-м английские колонисты в Южной Америке приняли в дар от индейского вождя Кводекуайна мешок попкорна, и теперь 22 января считается днем рождения воздушной кукурузы.

В 1905 году случилось Кровавое воскресенье, давшее начало первой русской революции, в 1969-м произошло покушение на генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, а в 1980-м началась ссылка Андрея Сахарова.

В народном календаре 22 января - Филиппов день. В это время было принято приводить дом в порядок.

Наши предки подмечали: если скот на Филиппа стремится в стойло, жди мороза и снега.

Именины сегодня отмечают Антонина, Захар, Павел, Петр и Филипп.

22 января родились английский философ Фрэнсис Бэкон, французский физик, математик и химик Андре Ампер, английский поэт Джордж Байрон, советский режиссер и сценарист Сергей Эйзенштейн, детский писатель Аркадий Гайдар, физик Лев Ландау, поэт и переводчик Юрий Левитанский, народная артистка РСФСР Валентина Талызина и актер Леонид Ярмольник.

Убывающая Луна находится во третьей четверти. Лунный календарь говорит: сегодняшний день благоприятен и для работы, и для торговых сделок, и для новых добрых дел. У вас все получится.

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