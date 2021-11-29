30 ноября - День защиты информации

29.11.2021 | 15:17

В последний день осени на всей планете отмечается День защиты информации. Его в 1988 году учредила ассоциация компьютерного оборудования, чтобы предупредить пользователей о необходимости защищать свои данные.

Кстати, именно в 1988-м мир информационных технологий серьезно пострадал после атаки «червя» - компьютерного вируса Морриса. В 2019-м проблема информационной безопасности стала еще более актуальной. Теперь она касается буквально каждого: за данными граждан (в первую очередь банковскими) охотится множество злоумышленников.

А если у вас есть собака, кошка, птичка, хомячок или любой другой домашний любимец, то сегодня следует устроить ему праздник. Потому что 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. В России его празднуют с 2000 года.

Девизом Дня домашних животных стали слова Маленького принца из сказки Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». Праздник посвящается всем животным, которых одомашнил человек, чтобы еще раз напомнить людям об ответственности за братьев наших меньших.

30 ноября известно в истории рядом знаменательных событий. В этот день в 1794 году Александру Суворову было присвоено звание генерал-фельдмаршала, в 1853-м русский флот одержал блестящую победу над турецким у мыса Синоп, в 1936-м в Лондоне сгорел Хрустальный дворец, в 1939-м началась советско-финская война, а в 1993-м двуглавый орел был вновь утвержден гербом России.

В народном календаре сегодня Григорий Зимоуказатель. Наши предки в этот день «закатывали зиму»: и стар и млад валялись в свежем снегу. Чем дальше укатишься - тем суровее будет зима и богаче урожай.

Именинники 30 ноября Геннадий, Григорий, Захар, Иван и Михаил.

В этот день родились писатели Джонатан Свифт, Марк Твен, Виктор Драгунский, американский изобретатель оружия Оливер Фишер Винчестер, заслуженная артистка РСФСР Светлана Жильцова, народный артист СССР Вячеслав Невинный, британский политик Уинстон Черчилль.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь советует не поддаваться дурным мыслям и не отвечать на провокации. Сегодня будет трудно сохранить душевное равновесие, но постараться стоит.