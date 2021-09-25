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26 сентября - день машиностроителя

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Сегодня, 26 сентября, в последнее воскресенье сентября, в России отмечают День машиностроителя. Силами этих специалистов создаются автомобили и сельскохозяйственная техника, станки и подводные лодки, космические корабли и стиральные машины. И сегодня не только в России, но и в Белоруссии, Киргизии и Казахстане работники этой сферы принимают заслуженные поздравления.

Также в последнее воскресенье сентября отмечается Международный день глухих. Он был учрежден в 1951 году в честь создания Всемирной федерации глухонемых. Его цель - повышение информированности о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие люди. По статистике, нарушениями слуха страдает каждый девятый человек - около 650 миллионов жителей планеты.

Глухотой страдали многие великие люди, в том числе автор «Собора Парижской Богоматери» Виктор Гюго, знаменитый композитор Людвиг ван Бетховен, итальянский художник Антонио Станьоли, французский философ и писатель Жан-Жак Руссо.

А еще сегодня, в теплый воскресный день, есть замечательный повод, чтобы посетить зоопарк и полюбоваться на гигантских рыже-полосатых кошек, потому что сегодня отмечается День тигра. В 2000 году его начали праздновать жители Дальнего Востока, а затем к ним присоединились жители других городов России и даже Европы.

Кроме того, 26 сентября отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия и Европейский день языков.

26 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1580 году британский мореплаватель и легендарный пират Фрэнсис Дрейк вернулся из кругосветного путешествия, в 1815-м в Париже Австрия, Пруссия и Россия объединились в «Священный союз», в 1957-м состоялась премьера мюзикла «Вестсайдская история», а в 1969-м был образован Байкальский заповедник.

26 сентября родились русский ученый-физиолог Иван Павлов, англо-американский поэт и критик Томас Элиот, американский композитор и пианист Джордж Гершвин, советский государственный деятель, первый и единственный премьер-министр СССР Валентин Павлов, режиссер, кинодраматург, народный артист СССР Александр Алов, российский поэт, переводчик, автор текстов песен Nautilus Pompilius Илья Кормильцев.

В народном календаре - Корнилье. В этот день чтили святого Корнилия, а день назвали по созвучию из-за того, что убирали «коренья»: репу, редьку, морковь и свеклу. Считалось, что скоро наступят заморозки и погубят урожай.

Именины сегодня отмечают Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан и Юлиан.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь утверждает, что сегодня можно начинать любое дело - оно будет успешным.

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Источник — фото pixabay.com
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