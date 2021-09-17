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18 сентября проверим чистоту воды

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18 сентября - Всемирный день мониторинга воды. Этот экологический праздник отмечается ежегодно с 2003-го по инициативе американского «Фонда чистой воды».

Мониторинг своих водоемов проводят сейчас жители 146 стран мира, желающие сохранить ценный ресурс. Исследовать качество жидкости, в том числе ее температуру, кислотность, прозрачность (мутность) и растворенный кислород, можно при помощи простого набора тестов. Сделать это под силу и взрослому, и ребенку. Затем результаты анализов через сайт WWMC передают специальным сообществам по всему миру.

Кроме того, сегодня Всемирный день донора костного мозга. Этот праздник напоминает людям о том, как важно помогать другим, оказавшимся в трудной ситуации, ведь порой жизнь человека зависит от желания окружающих сделать шаг навстречу.

Любители здорового образа жизни 18 сентября могут отметить Всероссийский день бега «Кросс нации», а приверженцы правильного питания - День сока.

Азербайджанцы 18 сентября отмечают День национальной музыки. Он празднуется в день рождения основоположника национального профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибекова, создателя первой в стране и вообще на Ближнем Востоке оперы «Лейли и Меджнун».

В Армении сегодня День астрономии. Дата была выбрана в связи с тем, что именно в этот день родился академик Виктор Амбарцумян - выдающийся армянский ученый, основатель теоретической астрофизики.

В истории 18 сентября произошло несколько знаменательных событий. В 1698 году в парижскую Бастилию из тюрьмы Пьемонта был переведен человек, чье лицо скрывала железная маска. С тех пор загадочная история не дает покоя ученым и писателям. Одна из самых распространенных версий - это был сводный или родной брат Людовика XIV.

В 1941 году в Красной армии появилось понятие «гвардейская часть», а в 1947-м в США было создано Центральное разведывательное управление.

В народном календаре 18 сентября - Захарий и Елизавета. День считался подходящим для предсказаний и ворожбы. Девушки обычно гадали на суженого, желая узнать, как сложится их судьба.

Пытались в этот день и предсказать срок наступления зимы. Для этого внимательно смотрели на рябину: листья пожелтели - значит, зима придет рано и будет морозной. Если же было много ягод, то ожидали дождливую осень. Кроме того, в этот день хорошенько парились в бане, чтобы прогнать березовыми вениками кумоху (лихорадку).

18 сентября родились итальянский политический деятель эпохи Возрождения Чезаре Борджиа, французский физик Жан Фуко, шведская и американская киноактриса Грета Гарбо и советский летчик Виктор Талалихин.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса и Федор.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь гласит, что сегодняшний день будет тихим и спокойным. Проведите его наедине с собой или в приятной компании. Постарайтесь не поддаваться неприятным чувствам.

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