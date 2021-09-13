14 сентября отметим начало бабьего лета

13.09.2021 | 15:27

Сегодня, 14 сентября (1 сентября по старому стилю), в допетровскую эпоху на Руси отмечали Новолетие - Новый год. У наших предков этот день был большим праздником со своими традициями.

С Нового года заканчивались многие работы в поле и начинались засидки - труд в избах при огне. Также было принято обходить поля с особыми песнями, чтобы урожай в будущем сезоне оказался хорошим.

В истории 14 сентября отмечено несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1812 году армия Наполеона вступила в опустевшую Москву. В 1911-м в киевском городском театре было совершено покушение на председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина, а в 1954-м начались испытания атомного оружия на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

В народном календаре сегодня Семин день - начало бабьего лета. По погоде судили о том, какой будет осень. Если оказывалось ясно, ожидали тепла. В бабье лето любили устраивать гулянья: водили хороводы, пели песни, женихи высматривали невест.

В это время начинались бабьи работы: женщины и девушки с раннего утра мяли и трепали пеньку, мыли в воде лен, а после раскладывали его на лугах, давая возможность отлежаться. Вечером они садились прясть.

Именины отмечают Марфа, Наталья, Семен и Татьяна.

14 сентября родились электротехник, изобретатель и предприниматель Павел Яблочков (на его родине в Сердобске установлен памятник), британский политик и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира Роберт Сесил, советский авиаконструктор Николай Камов, российский телеведущий, народный артист СССР Игорь Кириллов.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня нужно постараться отогнать от себя дурные мысли и ни с кем не ссориться.