20 июня - День медицинского работника

19.06.2021 | 13:49

Сегодня, 20 июня, не забудьте поздравить всех знакомых работников сферы здравоохранения, будь то врач, медсестра или санитарка. В третье воскресенье месяца в России, Белоруссии, Казахстане, Армении, Молдове и на Украине отмечают День медицинского работника (День медика).

Каждый из нас обращался за помощью к доктору, каждому делала перевязку или укол медсестра. Люди в белых халатах помогают человеку появиться на свет и сопровождают его практически до последней черты.

Сегодня, в условиях пандемии коронавируса, медики стали национальными героями. К ним прикованы взгляды тысяч пациентов и их родственников, на них возлагаются надежды, их благодарят, когда пациенты покидают стены больниц. Но медицина не всесильна - спасти удается не всех. Сейчас особенно важно помнить об этом и принимать все меры, чтобы не оказаться на больничной койке.

По многолетней традиции в этот день медицинские работники получают поздравления и пожелания профессиональных успехов и личного счастья.

20 июня отмечается Всемирный день беженцев, утвержденный резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 2000 году.

Беженцы - это люди, которые вынуждены были покинуть родную страну и не могут в нее вернуться из опасения стать жертвами преследования. По подсчетам, в мире около 22,5 миллиона беженцев, 80% из них - женщины и дети. Матери и жены в тяжелых условиях пытаются любой ценой сохранить свои семьи.

Еще 20 июня известно как Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Эти крупнейшие сухопутные млекопитающие не могут не впечатлить. Недаром в анекдоте говорится: «Если ты не заметишь слона, то это просто досадное недоразумение. А вот если слон не заметит тебя, то это уже крупные неприятности!»

В природе эти животные объединяются в большие семьи и преодолевают пустыни, леса и саванны. Но в зоопарках слоны лишены такой возможности ради того, чтобы люди могли полюбоваться на них. Поэтому 20 июня защитники животных рассказывают людям о том, как тяжело живется гигантам в неволе.

Результаты такой работы налицо: около 20 зоопарков США закрыли или собираются закрыть павильоны со слонами, а другие 11 переместили часть животных в природные заповедники, созданные специально для них.

В истории 20 июня известно несколькими знаменательными событиями. В 1837-м на британский престол взошла королева Виктория. В 1881 году в Нижнем Новгороде была проведена первая в России линия телефонной связи. А в 1945-м в Москву было доставлено Знамя Победы, водруженное в Берлине над зданием рейхстага незадолго до капитуляции гитлеровской Германии.

В этот день родились немецко-французский мастер оперетты Жак Оффенбах, советский мультипликатор Вячеслав Котеночкин, бард, киноактер, журналист и писатель Юрий Визбор, поэт Роберт Рождественский, ведущий телепередачи «В мире животных» ученый-зоолог Николай Дроздов и американская актриса австралийского происхождения Николь Кидман.

В народном календаре 20 июня - Федот Страж. Православная церковь отмечает память мученика Феодота Анкирского. Считалось, что если на Федота стоит теплая и ясная погода, то зерно уродится крупным. В случае дождя на хороший урожай можно было не надеяться.

20 июня - день, богатый на именинников. Поздравления принимают Александр, Анна, Андроник, Афанасий, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Игнатий, Калерия, Лев, Максим, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь рекомендует посвятить выходной день активному отдыху и созидательному творчеству.