7 мая - День радио

06.05.2021 | 14:21

7 мая в России отмечается День радио. История радиосвязи тесно связана с именем русского физика Александра Попова.

В 1895 году на заседании Русского физико-химического общества он продемонстрировал первый в мире радиоприемник и осуществил первый сеанс радиосвязи. Примерно в это же время итальянскому изобретателю Маркони удалось преобразовать электромагнитные колебания в человеческую речь.

До сих пор радио остается самым доступным и популярным средством массовой информации. Оно вдохновляло на подвиги во время войны, объединяло народ на новые достижения и победы, помогало поднять настроение и даже давало возможность послушать на расстоянии оперу или спектакль в московском театре.

7 мая 1945 года в СССР широко праздновалось 50-летие с момента изобретения радио. С тех пор День радио отмечается ежегодно. Это праздник работников всех отраслей связи.

В этот же день отмечается День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России. От качества связи зависит успешность выполнения задач.

Кроме того, 7 мая День создания Вооруженных Сил России. В 1992 году Президент РФ подписал распоряжение об организационных мерах по созданию министерства обороны и вооруженных сил страны. 7 мая считается днем рождения современной российской армии. Правда, по традиции защитников Отечества в нашей стране чествуют 23 февраля.

7 мая вошло в историю и другими знаменательными событиями. В 1755 году состоялось торжественное открытие Московского государственного университета, ныне носящего имя своего основателя Михаила Ломоносова.

В 1936 году в этот день был создан Кремлевский полк, в 1993-м преобразованный в Президентский полк комендатуры Московского Кремля.

В 1985 году 7 мая стало днем начала в СССР антиалкогольной кампании. Совет министров принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». После этого указа у гастрономов и бакалейных магазинов выстраивались километровые очереди за водкой. Страна не смогла быстро привыкнуть к сухому закону.

В народе этот день считается Евсеевым. К нему по старинным поверьям нужно было закончить сеять овес. Поэтому день получил второе название «Евсей - овес отсей».

Считалось, что урожай будет богатым, если к этому времени появляется много комаров. По утверждениям наших предков, на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета. Для того чтобы избавиться от напасти, молились и умывались святой водой.

Именины в этот день празднуют Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Иосиф, Леонтий, Николай и Сергей.

7 мая родились русский композитор Петр Чайковский, немецкий композитор, пианист и дирижер Иоганнес Брамс, советский поэт, переводчик Николай Заболоцкий и первая леди Аргентины, вторая жена президента Хуана Перрона Эва. О ее жизни был создан мюзикл «Эвита», а затем снят одноименный фильм с Мадонной в главной роли. Также день рождения отмечает сегодня советский и российский кинорежиссер, сценарист Владимир Бортко.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, день не очень удачный, скорее он даже неприятный и мрачный. Сегодня лучше всего отвлечься от кропотливой работы и заняться чем-то успокаивающим, например сходить поплавать в бассейне.