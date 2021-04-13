Не забудь!

14 апреля встретим Новый год с индийцами

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Среда, 14 апреля, для россиян ничем особенно не примечательна. Но можно вместе с жителями Индии отметить начало солнечного Нового года.

В этот день они собираются на берегу Ганга, чтобы совершить ритуальные омовения - такая традиция пензенцам подойдет навряд ли (особенно во время самоизоляции из-за коронавируса). Зато можно украсить свой дом цветами и гирляндами. Непривычно? Да! Зато отвлечет от тягостных мыслей.

14 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1801 году Александр I упразднил Тайную экспедицию Сената и отменил пытки при допросах, в 1848-м в России был учрежден секретный цензурный комитет для наблюдения за печатью, в 1927-м в шведском городе Гетеборге сошел с конвейера первый автомобиль Volvo, в 1929-м в Монте-Карло провели первый Гран-при Монако - один из самых сложных и престижных этапов гонки «Формула-1», а в 1961-м указом Президиума Верховного Совета СССР было учреждено почетное звание «Летчик-космонавт СССР».

В этот день родились государственный деятель, инициатор аграрной реформы в России Петр Столыпин, живописец Виктор Борисов-Мусатов и писатель Денис Фонвизин.

В народном календаре 14 апреля - Марья Пустые Щи. К этому времени у крестьян обычно иссякал запас капусты, и о густых щах приходилось забыть. Хозяйки варили зеленые щи с первыми, едва показавшимися на свет листиками крапивы и щавеля. Крестьяне приговаривали: «Щи - хоть порты полощи».

Именинники 14 апреля Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь утверждает, что сегодня нужно настроиться на позитив и быть активным, ведь потраченная энергия вернется сторицей. Пассивность противопоказана и даже может быть опасной.

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