10 апреля - День братьев и сестер

09.04.2021 | 14:15

10 апреля отмечается Международный день движения Сопротивления. Он посвящен участникам борьбы против фашизма во Второй мировой войне.

Сопротивление было организовано на всех захваченных территориях. Правда, называли его участников в разных странах по-разному. Русские партизаны и подпольщики, польская Армия Крайова, французские маки, испанские республиканцы - все они вошли в историю как герои подпольной подрывной работы.

Также 10 апреля в разных странах мира празднуют День братьев и сестер. Первоначально он был учрежден в США благодаря Клаудии Эварт, которая в детстве потеряла родных брата и сестру. В память о них Клаудия организовала праздник, выбрав в качестве даты день рождения сестры.

У православных христиан сегодня Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы. Верующие в этот день поминают умерших близких.

10 апреля произошло несколько знаменательных исторических событий. Так, в 1710 году впервые в истории был принят закон об авторском праве.

Произошло это в Англии, где королева Анна издала указ, по которому любой сочинитель мог продать право на издание своего произведения на 14 лет. Затем авторское право возвращалось к писателю. Он мог продать книгоиздателю свое произведение еще раз на такой же срок.

Этот законодательный акт строго соблюдался и привел к бурному расцвету книгоиздательской деятельности, а также печати еженедельных СМИ, журналов и газет.

В России же грамотность населения была довольно низкой, крестьяне газет и журналов не читали, поэтому с авторским правом отечественные юристы познакомились лишь в середине XIX века.

10 апреля 1981 года, в канун 20-летия со дня полета в космос Юрия Гагарина, в Москве открылся Музей космонавтики. Он был создан по инициативе Сергея Королева и сегодня является одним из самых интересных научно-технических музеев столицы.

В народном календаре 10 апреля Иларион - Выверни Оглобли. Наши предки подмечали, что если снег и долежал до Илариона, то уж в этот день обязательно начинал таять. Поэтому сани убирали на хранение.

Именины сегодня у Василия, Ивана, Ил(л)ариона, Ильи, Николая и Степана.

В этот день родились американский издатель и журналист Джозеф Пулитцер, советские поэты Всеволод Рождественский и Белла Ахмадулина, российский политический деятель Григорий Явлинский и американский актер Стивен Сигал.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня вы будете полны энергии и энтузиазма. Вас ждет настоящий успех. Смело шагайте к цели.