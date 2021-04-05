05.04.2021 | 14:39

Вторник, 6 апреля, - Международный день спорта на благо развития и мира. Решение отмечать этот праздник приняла Генеральная ассамблея ООН в 2013 году. По замыслу учредителей, он должен напомнить людям: спорт - один из инструментов укрепления мира, сотрудничества и понимания, а также лучшее средство для закалки характера.

Также 6 апреля Всемирный день настольного тенниса. Как и Международный день спорта, этот праздник появился совсем недавно - в 2015 году. Настольный теннис популярен по всему миру, это доступный вид спорта, не требующий особых навыков или напряженных физических тренировок и подходящий для людей любого возраста.

Если у вас есть знакомые следователи, не забудьте поздравить их с профессиональным праздником, ведь сегодня отмечается День работников следственных органов МВД России.

6 апреля произошло несколько важных исторических событий. В 1814 году Наполеон Бонапарт в первый раз отрекся от престола, в 1896-м открылись I летние Олимпийские игры в Афинах, в 1899-м в Москве пустили первый электрический трамвай, а в 1930-м был учрежден орден Красной Звезды.

В 2009 году, 12 лет назад, в Остине (штат Техас) прошла премьера фильма Дж. Дж. Адамса «Звездный путь» (Star Trek). Началось все в 1960-е годы со ставшего для американцев культовым одноименного телесериала, имевшего в дальнейшем не одно продолжение. Популярные герои нашли также воплощение в анимационном жанре, компьютерных играх и на большом экране. Картина Адамса стала уже 11-м полнометражным фильмом на эту тему.

В народном календаре 6 апреля Артемон - Дери Полоз: погода обычно стояла теплая, и у саней, если их еще не сменили на телегу, можно ободрать полозья. На Артемона было принято жечь костры и обходить избы кругами: так наши предки боролись с нечистой силой. В церковь несли семена, чтобы их освятили перед посадкой.

Кроме того, 6 апреля еще и канун Благовещения. Это большой церковный праздник, во время которого нельзя работать, поэтому накануне хозяйки старались переделать все домашние дела, а мужчины шли работать в сад, чинили инвентарь. Женщины убирались, стирали, вымытые лавки натирали можжевельником, который является отличным природным антисептиком и, согласно поверью, защищает жилище от злых духов.

Именины отмечают Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан и Яков.

В этот день родились живописец Рафаэль Санти, общественный деятель и писатель-публицист Александр Герцен, хирург Николай Склифосовский, поэт Иван Суриков, авиаконструкторы Антон Фоккер и Дональд Дуглас, джазовый музыкант Джерри Маллиган, а также актер Станислав Любшин.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня неудачный день для путешествий, а также для безделья. Если энергия бурлит, лучше заняться какой-либо деятельностью, она будет успешной, а если сил не хватает, то можно провести время в спокойных, неторопливых делах.