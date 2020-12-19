Сетевое издание|18+|Воскресенье|20 дек 2020|01:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-11oC
Завтра | Ясно |
 

Не забудь!

20 декабря - День чекиста

Печать

Сегодня, 20 декабря, в России отмечается День работника органов безопасности, который в народе называют коротко Днем чекиста.

Профессиональный праздник учрежден в честь события, произошедшего 20 декабря 1917 года: в этот день была образована ВЧК - Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Первым ее председателем стал Феликс Дзержинский.

В 1922 году ВЧК была преобразована в Главное политическое управление при НКВД - управление органами милиции и госбезопасности было передано одному ведомству. В 1941 году НКВД СССР был разделен на два самостоятельных органа: НКВД СССР и Народный комиссариат государственной безопасности, из которого после войны выросли МГБ, а затем и КГБ.

Сегодняшняя дата известна и как Международный день солидарности людей. По инициативе ООН он отмечается по всей планете, но всеобщим выходным не является.

20 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1699 году вышел указ Петра I о переходе России на новое летоисчисление - каждый новый год стали отсчитывать не с 1 сентября, а с 1 января. В 1958-м на Лубянской площади в Москве был открыт памятник Феликсу Дзержинскому, простоявший 33 года. А в 2000-м парламент Великобритании одобрил клонирование в медицинских целях.

В народном календаре 20 декабря - Амвросимов день. На Руси с него начинали подготовку к Рождеству Христову, до которого больше не было никаких крупных праздников. «Амвросий праздники отбросил», - гласила поговорка.

Именины сегодня отмечают Антон, Василий, Галактион, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Павел, Петр и Сергей.

20 декабря появились на свет русский художник-передвижник Николай Богданов-Бельский, израильский иллюзионист Ури Геллер и южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь называет сегодняшний день удачным для построения планов и завязывания знакомств.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте