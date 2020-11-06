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Не забудь!

7 ноября поздравим мужчин с их днем

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7 ноября отмечается Всемирный день мужчин. Этот праздник появился в календаре в 2000 году по инициативе единственного Президента СССР Михаила Горбачева. Его идею поддержали многие международные организации, в том числе ООН.

Любопытно, что ноябрьский календарь знает аж два мужских праздника. Вторая дата, 19 ноября, - Международный день мужчин. Впервые его отметили в 1999 году в Республике Тринидад и Тобаго. В последующие годы начинание поддержали в Австралии, странах Карибского бассейна, Северной Америки, Ближнего Востока, Европы и ООН.

А еще 7 ноября - День воинской славы России. Он учрежден в память о военном параде, прошедшем на Красной площади в Москве в 1941 году, в 24-ю годовщину Октябрьской социалистической революции.

Парад состоялся в самые трудные для страны дни Великой Отечественной войны, когда столица находилась в осаде. С Красной площади, попадавшей в зону обстрела, солдаты отправлялись прямо на фронт, находившийся всего в нескольких километрах.

Это событие оказало огромное воздействие на боевой дух войск и вызвало патриотический подъем среди населения страны.

С 2003-го в Москве на Красной площади ежегодно в честь исторического военного парада красноармейцев 7 ноября проводится торжественный марш с участием ветеранов Великой Отечественной войны, курсантов военных училищ, разных творческих и патриотических коллективов.

7 ноября отмечается и годовщина Октябрьской революции. В ночь с 25 на 26 октября по старому стилю (с 7 на 8 ноября по новому) 1917 года в Петрограде произошло восстание: вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец и провозгласили власть Советов.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1902 году в Туле открылся первый в России вытрезвитель, а в 1918-м выпустили первые марки Советской России.

В народном календаре сегодня Дедовские плачи. Наши предки полагали, что в этот день плачет вся природа (идут дожди или снег), и ввели обычай горевать вместе с ней: на Дедовские плачи вспоминали умерших родственников и друзей.

Именины сегодня празднуют Афанасий и Валерий.

7 ноября родились французский физик и химик Мария Склодовская-Кюри, русский революционер Лев Троцкий, советский писатель, автор романа «Чапаев» Дмитрий Фурманов, советские актеры Рина Зеленая и Георгий Милляр.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь обещает интересный день, который будет хорош для постижения чего-то нового. В этот день неплохо заняться творчеством или чем-то приятным. Возможно, произойдет переосмысление планов на будущее. Но календарь предупреждает: полученная информация не должна быть использована со злым умыслом, иначе последствия могут стать удручающими.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

7 ноября отмечается и годовщина Октябрьской революции. В ночь с 25 на 26 октября по старому стилю (с 7 на 8 ноября по новому) 1917 года в Петрограде произошло восстание: вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец и провозгласили власть Советов.
С Праздником!!!

Гость||

так то да но давно уже нет советов капитализм пришел на смену

Гость||

Гость писал(a):

солдаты и матросы захватили
И к чему пришли по итогам? Стоило захватывать?

Гость||

а то хоть безграмотность ликвидировали

Гость||

Ее бы и так ликвидировали, кто хотел, тот учился, а кто не хочет, и сейчас не заставишь. В 13 лет только спаривание интересует.

Гость||

да и не только электрификация всей страны

Гость||

Гость писал(a):

Ее бы и так ликвидировали, кто хотел, тот учился,
90% расписывались крестиком

Гость||

Электричество еще при царях было, вопрос времени так же.

Гость||

Гость писал(a):

90% расписывались крестиком
Не желали потому что, кто желал, тот был грамотный. Сейчас не заставляй недорослей, будут только детей делать и жить на эти средства.

Гость||

из письма потомкам

Наша пензенская земля – частица родной страны, и мы, пензенцы, всегда были вместе с нею во всех ее начинаниях и свершениях, в горе и радости, в борьбе и победах. Тяжелое наследие досталось нам от царского самодержавия, Пензенская губерния была одной из самых нищих, забитых и отсталых провинций старой России. Подавляющее большинство трудящихся было безграмотным, полукустарная промышленность базировалась на примитивной технике, почти половина земли принадлежала помещикам, сельское хозяйство велось с помощью сох, косуль и деревянных борон. В губернии действовали сотни кабаков, церквей и монастырей, насчитывалось 15 тысяч служителей религиозных культур. В то же время, имелось только 14 народных домов и 35 библиотек, один врач приходился на 50 тысяч жителей. Неурожаи, голод, массовые эпидемии были постоянным бичом трудящихся.

Гость||

Гость писал(a):

Ее бы и так ликвидировали, кто хотел, тот учился,

90% расписывались крестиком

а сейчас 90% расписываются ноликом. Ни читать, ни писать толком не умеют и не хотят.

Гость||

Гость писал(a):

В губернии действовали сотни кабаков, церквей и монастырей, насчитывалось 15 тысяч служителей религиозных культур. В то же время, имелось только 14 народных домов и 35 библиотек, один врач приходился на 50 тысяч жителей.
а вот это уже к нашему времени как то ближе подходит хотя все повторяется

Гость||

Гость писал(a):

. Тяжелое наследие досталось нам от царского самодержавия
Зато сейчас пожинаем, что нам досталось от прежнего строя. Много нажили...

Гость||

Гость писал(a):

Зато сейчас пожинаем, что нам досталось от прежнего строя. Много нажили...
уже все уборочная страда закончилась и в частные ручки все прибрали что народное и государственное было. все распродали разбазарили

Гость||

Человеческий капитал растеряли, кого своими ручонками добили. А генетику тряпочкой не сотрешь, от червивой яблоньки вкусное не родится.

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Имя: Гость
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