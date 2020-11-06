7 ноября поздравим мужчин с их днем

06.11.2020 | 12:54

7 ноября отмечается Всемирный день мужчин. Этот праздник появился в календаре в 2000 году по инициативе единственного Президента СССР Михаила Горбачева. Его идею поддержали многие международные организации, в том числе ООН.

Любопытно, что ноябрьский календарь знает аж два мужских праздника. Вторая дата, 19 ноября, - Международный день мужчин. Впервые его отметили в 1999 году в Республике Тринидад и Тобаго. В последующие годы начинание поддержали в Австралии, странах Карибского бассейна, Северной Америки, Ближнего Востока, Европы и ООН.

А еще 7 ноября - День воинской славы России. Он учрежден в память о военном параде, прошедшем на Красной площади в Москве в 1941 году, в 24-ю годовщину Октябрьской социалистической революции.

Парад состоялся в самые трудные для страны дни Великой Отечественной войны, когда столица находилась в осаде. С Красной площади, попадавшей в зону обстрела, солдаты отправлялись прямо на фронт, находившийся всего в нескольких километрах.

Это событие оказало огромное воздействие на боевой дух войск и вызвало патриотический подъем среди населения страны.

С 2003-го в Москве на Красной площади ежегодно в честь исторического военного парада красноармейцев 7 ноября проводится торжественный марш с участием ветеранов Великой Отечественной войны, курсантов военных училищ, разных творческих и патриотических коллективов.

7 ноября отмечается и годовщина Октябрьской революции. В ночь с 25 на 26 октября по старому стилю (с 7 на 8 ноября по новому) 1917 года в Петрограде произошло восстание: вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец и провозгласили власть Советов.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1902 году в Туле открылся первый в России вытрезвитель, а в 1918-м выпустили первые марки Советской России.

В народном календаре сегодня Дедовские плачи. Наши предки полагали, что в этот день плачет вся природа (идут дожди или снег), и ввели обычай горевать вместе с ней: на Дедовские плачи вспоминали умерших родственников и друзей.

Именины сегодня празднуют Афанасий и Валерий.

7 ноября родились французский физик и химик Мария Склодовская-Кюри, русский революционер Лев Троцкий, советский писатель, автор романа «Чапаев» Дмитрий Фурманов, советские актеры Рина Зеленая и Георгий Милляр.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь обещает интересный день, который будет хорош для постижения чего-то нового. В этот день неплохо заняться творчеством или чем-то приятным. Возможно, произойдет переосмысление планов на будущее. Но календарь предупреждает: полученная информация не должна быть использована со злым умыслом, иначе последствия могут стать удручающими.