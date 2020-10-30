31 октября - день Черного моря и Хеллоуин

30.10.2020 | 16:55

«Каждый человек хоть раз в жизни отдыхал в Сочи», - утверждала героиня фильма «Москва слезам не верит». Ну, если не в Сочи, то в Алуште, Евпатории, Геленджике, Ялте, Керчи или другом черноморском городе.

И сегодня, 31 октября, - весьма подходящий день для того, чтобы пересмотреть пляжные фотографии и вспомнить плеск волны, легкий ветер, ослепительное южное солнце и ласковый шелест магнолий. Потому что сегодня отмечается Международный день Черного моря.

Он учрежден в память о событии 1996 года, когда шесть причерноморских стран: Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина - подписали стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. К этому времени исследования показали, что жизнеспособность водной среды за последние три десятилетия значительно ухудшилась.

А вот несколько интересных фактов. Средняя глубина Черного моря составляет около 1 240 метров, а наибольшая - 2 210. Море похоже на овал длиной около 1 150 километров с запада на восток и шириной 580 километров. Оно омывает берега России, Украины, Румынии, Болгарии, Турции и Грузии, в него впадают крупнейшие реки - Дунай, Днепр и Днестр. В Черном море обитает более 2 500 видов животных.

31 октября в России отмечают профессиональный праздник специалисты, помогающие понимать речь глухим людям, - сурдопереводчики. В мире на языке жестов общаются несколько миллионов людей. В Америке и Швеции человек не может работать в полиции и социальной сфере, если он не владеет основными приемами жестовой речи. В Финляндии на 1 000 глухих приходится 300 сурдопереводчиков. В России же - всего три.

Сегодня также принимают поздравления работники СИЗО и тюрем. Их профессиональный праздник существует с 2006 года.

В последнюю субботу октября российские спортсмены отмечают День гимнастики - пожалуй, одного из самых популярных видов спорта. К самым известным видам гимнастики относятся спортивная и художественная. В 1896 году спортивную гимнастику включили в программу первых Олимпийских игр, а с 1903-го стали проводиться чемпионаты мира по гимнастике.

31 октября во многих странах мира отмечают канун Дня всех святых - Хеллоуин. Считается, что празднику, корни которого уходят в кельтскую культуру, около двух тысяч лет. В этот день дети наряжаются в костюмы чудовищ и ходят по домам, выпрашивая сладости. Для отпугивания злых духов используются полые тыквы с вырезанными глазами и свечой внутри. Но не все знают, что тыквы начали применять американцы, а до того в Шотландии и Ирландии была в ходу репа, в Англии - свекла.

В последние годы Хеллоуин стал популярен не только в Европе, но и в некоторых азиатских странах. А вот в России к нему отношение неоднозначное. Кто-то от души веселится, а кто-то считает иноземный праздник едва ли не богохульством и поклонением дьяволу.

31 октября отмечено в истории несколькими знаменательными событиями. В 1811-м был основан Царскосельский лицей, в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года тело Сталина вынесли из мавзолея, а в 1984-м совершено смертельное покушение на Индиру Ганди.

В этот день родились испанский мореплаватель Христофор Колумб, английский поэт-романтик Джон Китс, русский шахматист Александр Алехин, народный артист СССР Анатолий Папанов, голландский живописец Ян Вермеер.

В народном календаре сегодня Луков день. Отмечается память святого апостола Луки. Считается, что он написал первую икону Пресвятой Богородицы. В народе Луку почитали как покровителя художников, в первую очередь иконописцев. Кроме того, полагали, что он являлся искусным лекарем, а на Руси одним из популярнейших лекарственных средств был лук, название которого созвучно с именем апостола.

Именины в этот день отмечают Андрей, Гавриил, Давид, Елизавета, Иван, Иосиф, Леонтий, Лука, Николай, Сергей, Юлиан.

Полная Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует подольше поспать, посвятить день отдыху и провести его в спокойном ритме, неспешных размышлениях о себе, восстанавливая силы. Кроме того, сегодня повышены интеллектуальные способности, поэтому можно ощутить переизбыток энергии. Ее желательно направить в творческое русло, иначе она внезапно выплеснется в агрессивные, необдуманные поступки - такого, безусловно, не следует допускать. Нарушение гармонии этих лунных суток к добру не приведет.