19 октября - День лицеиста

18.10.2020 | 14:21

Сегодня, 19 октября, в России отмечается День лицеиста. Праздник был установлен в память о Царскосельском лицее, открытом в 1811 году. В нем учились поэты Пушкин и Дельвиг, мореплаватель Матюшкин, канцлер Горчаков и декабристы Пущин и Кюхельбекер.

Выпускники лицея в годовщину его основания по традиции собирались на совместный обед. Сегодня же этот праздник могут отметить все лицеисты страны.

19 октября вошло в историю несколькими знаменательными событиями. Так, в этот день в 1097 году на совете князей в Любече было юридически оформлено разделение Руси на удельные княжества, В 1941-м в лаборатории американского ученого Зельмана Ваксмана в США был открыт антибиотик стрептомицин, а в 1956-м была подписана совместная советско-японская декларация о прекращении войны и восстановлении дипломатических отношений.

19 октября родились второй президент США Джон Адамс, народная артистка РСФСР Жанна Болотова, советский поэт Александр Галич и мексиканская звезда сериалов Вероника Кастро.

В народном календаре - Фомин день. Крестьяне определяли величину запасов и рассчитывали, как расходовать их в течение зимы.

Именины сегодня отмечают Иван, Макар и Никанор.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня может появиться готовность что-либо кардинально поменять в своей жизни. Так действуйте, день благоприятен для этого.