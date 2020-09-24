Сетевое издание|18+|Пятница|25 сен 2020|00:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Не забудь!

25 сентября полистаем комиксы

Печать

В пятницу, 25 сентября, в Америке отмечается День комиксов. Серия рисунков, сопровожденных текстом, обрела невиданную популярность и оказала большое воздействие на развитие культуры и кинематографа.

Первый комикс появился в газете в 1892 году на детской страничке. Вскоре истории в картинках для малышей, которые еще не научились бегло читать, оказались популярными. В 50-х годах ХХ века комиксы стали неотъемлемой частью американской массовой культуры.

А в День комиксов жителей США призывают не выбрасывать купленные картинки, ведь даже самая простенькая серия рисунков через несколько лет может превратиться в раритет и украсить какую-нибудь солидную коллекцию.

25 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1763 году по приказу Екатерины II в Москве открылся Павловский госпиталь - первая публичная больница в России.

В 1918-м осуществлено первое переливание крови от человека к человеку, операцию провел английский врач Джеймс Бланделл.

В 1945-м в СССР был совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы.

А в 2002-м в Иркутской области упал взорвавшийся на высоте около 30 км гигантский метеорит.

25 сентября родились писатели Иван Лажечников и Уильям Фолкнер, герой Отечественной войны 1812 года Николай Раевский, композитор Дмитрий Шостакович, режиссер Сергей Бондарчук, актрисы Лидия Федосеева-Шукшина и Кэтрин Зета-Джонс, а также актер Майкл Дуглас.

В народном календаре - Артамон Змеевик: считалось, что змеи ползут из полей в леса, готовясь уйти в норы на зимовку. Этот день был важным для охотником, которые полагали, что если сегодня убьют хотя бы зайца, то их ждет удача во всех делах.

Именины отмечают Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня один из самых плохих дней в лунном цикле. В этот день легко поддаться иллюзиям и обману. Вас могут посетить тревожные мысли, вселяющие страх. Календарь советует направить энергию в нужное русло, например заняться спортом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте