20 сентября - День работников леса

19.09.2020 | 13:59

Если сегодня, 20 сентября, вы решите провести выходной на тихой охоте или просто побродить по лесу, не забудьте мысленно поблагодарить тех людей, которые сохраняют красоту природы. Потому что в третье воскресенье сентября поздравления с профессиональным праздником принимают труженики лесного хозяйства.

Кстати, День работников леса отмечается не только в России, но и в Белоруссии, Киргизии, на Украине.

Подсчитано, что леса занимают около трети суши, общая их площадь на Земле составляет 38 млн кв. км. Половина этой территории принадлежит тропическим лесам, четвертая часть расположена в Северном полушарии. Площадь лесов в России составляет примерно 8 млн кв. км.

20 сентября в России отмечается неофициальный день рекрутера. Таким модным понятием сегодня заменено старое и хорошо известное слово «кадровик» - специалист по подбору персонала. В этот день профессионалы кадровой службы рассказывают общественности о ситуации на рынке труда. Во многих городах проводятся семинары, круглые столы, лекции и пресс-конференции, посвященные трудоустройству.

20 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1519 году Фернан Магеллан отправился в кругосветное путешествие, в 1862-м в Петербурге была открыта первая в России консерватория, а в 1946-м состоялся первый Каннский кинофестиваль.

20 сентября родились русский мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен, советский и российский писатель и поэт Григорий Поженян, итальянская киноактриса Софи Лорен и американский писатель, сценарист, продюсер Джордж Р. Р. Мартин, по книге которого был снят телесериал «Игра престолов».

В народном календаре 20 сентября - Луков день. В это время на базарах повсеместно шла бойкая торговля репчатым луком. Девушки плели из него косы и подвешивали их к потолку для хранения.

Кроме того, из лука готовили множество блюд. Например, крупные луковицы обдавали кипятком, вынимали середину, набивали куриным фаршем и варили в бульоне или запекали в печи.

Существовала у наших предков и примета, связанная с луком. Они смотрели, много ли на луковицах шелухи, и судили о погоде, ждущей их зимой. Если шелухи было с избытком, то готовились к сильным морозам.

Именины сегодня отмечают Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр и Степан.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь рекомендует посвятить утро делам, требующим активных действий, а вторую половину дня провести в покое и праздности.