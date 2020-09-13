14 сентября отметим начало бабьего лета

13.09.2020 | 08:41

Сегодня, 14 сентября (1 сентября по старому стилю), в допетровскую эпоху на Руси отмечали Новолетие - Новый год. У наших предков этот день был большим праздником со своими традициями.

С Нового года заканчивались многие работы в поле и начинались засидки - труд в избах при огне. Также было принято обходить поля с особыми песнями, чтобы урожай в будущем сезоне оказался хорошим.

В истории 14 сентября отмечено несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1812 году армия Наполеона вступила в опустевшую Москву. В 1911-м в Киевском городском театре было совершено покушение на председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина, а в 1954-м начались испытания атомного оружия на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

В народном календаре сегодня Семин день - начало бабьего лета. По погоде судили о том, какой будет осень. Если оказывалось ясно, ожидали тепла. В бабье лето любили устраивать гулянья: водили хороводы, пели песни. Женихи в это время высматривали невест.

В это время начинались бабьи работы: женщины и девушки с раннего утра мяли и трепали пеньку, мыли в воде лен, а после раскладывали его на лугах, давая возможность отлежаться. Вечером они садились прясть.

Именины отмечают Марфа, Наталья, Семен и Татьяна.

14 сентября родились электротехник, изобретатель и предприниматель Павел Яблочков (на его родине в Сердобске установлен памятник), британский политик и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира Роберт Сесил, советский авиаконструктор Николай Камов, российский телеведущий, народный артист СССР Игорь Кириллов.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, спешка и торопливость в делах сегодня грозит нервным перенапряжением и стрессом. Поэтому день лучше провести в покое, не начинать ничего нового. Посвятите время себе, личным делам, размышлениям, своему здоровью и укрепляющим его процедурам.