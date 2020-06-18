19 июня - Международный день прогулки

18.06.2020 | 18:01

19 июня отмечается Международный день прогулки, или, как его еще называют, День неспешной прогулки.

В последние годы, когда все мы стали проводить слишком много времени за компьютером, планшетом или телефоном, праздник кажется особенно актуальным. Поэтому берите детей, или, если их еще нет, друзей, или всех сразу, и отправляйтесь гулять по пешком по городу либо парку. Главное - провести как можно больше времени на свежем воздухе.

Также 19 июня отмечено в календаре как Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.

Учрежденный резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 19 июня 2015 года, он призван привлечь внимание к проблеме сексуального насилия в условиях различных конфликтов - политических, религиозных или национальных.

Дата 19 июня была выбрана не случайно: именно в этот день в 2008 году появилась резолюция Совета Безопасности 1820, где осуждалось сексуальное насилие как тактика ведения войны.

В историю 19 июня вошло несколькими знаменательными событиями. В 240 году до н. э. греческий математик, астроном, географ и поэт Эратосфен Киренский впервые вычислил радиус Земли. В 1862-м президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства на всей территории США.

В 1956-м поженились Мэрилин Монро и американский драматург Артур Миллер. В 1957-м в Ленинграде на площади Искусств открыли памятник А. С. Пушкину. А в 2002-м американец Стив Фоссет отправился на воздушном шаре в первое в мире одиночное беспосадочное кругосветное путешествие.

По православному календарю сегодня отмечается память преподобного Илариона Далматского. В народе этот день называют Ларионом Пропольником. На Лариона поля пропалывали от сорной растительности.

19 июня родились французский изобретатель, философ и ученый Блез Паскаль, белорусский писатель Василь Быков, народная артистка России Наталья Селезнева и лауреат премии Букера британский писатель индийского происхождения Салман Рушди.

С именинами сегодня можно поздравлять Виссариона, Георгия, Ил(л)ариона, Рафаила, Сусанну и Феклу.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, день благоприятен для работы. Но начинанию новых дел лучше предпочтите завершение старых: из этого получится извлечь гораздо больше пользы.