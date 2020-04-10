11 апреля - Международный день освобождения узников концлагерей

10.04.2020 | 16:46

Сегодня во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 11 апреля 1945 года произошло интернациональное восстание узников концлагеря Бухенвальд против гитлеровцев.

Они отбили площади и стали передавать в эфир сигнал SOS. Через несколько дней в лагерь прибыли находившиеся неподалеку американские войска.

За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек, из которых 5 миллионов - граждане Советского Союза. Люди помещались в места заключения по политическим, социальным, расовым, религиозным и иным мотивам.

Первый лагерь смерти в нацистской Германии начал действовать 22 марта 1933 года в Дахау. В последующие годы фашисты создали огромную сеть, где убили миллионы людей. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран функционировали более 14 тысяч концлагерей и тюрем.

11 апреля во многих странах проходят памятные мероприятия, встречи бывших узников и поминовение погибших.

Сегодня православные христиане во всем мире отмечают Лазареву субботу. Это день перед Вербным воскресеньем, когда верующие вспоминают воскрешение Лазаря - одно из знаковых чудес, которые совершил Христос во время земного пути.

11 апреля вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В 1147 году впервые было упомянута Москва - Юрий Долгорукий приглашал письмом князя черниговского Вячеслава Ольговича: «Приди ко мне, брате, в Москов». В 1857-м император Александр II утвердил государственный герб России - двуглавого орла. В 1909 году был основан город Тель-Авив (название переводится как «холм весны»), а в 1919-м создана Международная организация труда (МОТ).

В народном календаре 11 апреля - Берещенье. В этот день крестьяне ходили в березовую рощу и слушали деревья, чтобы определить, не началось ли движение сока - его заготавливали в каждом доме. По поверьям наших предков, этот напиток чистит кровь.

Наши предки свято верили в могучие силы березы. Заболевшего ребенка, например, нужно было хлестнуть березовым прутиком - выгнать хворь. Ветка березы, воткнутая в крышу, защищала дом от молнии.

Именины в этот день отмечают Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил и Филипп.

11 апреля родились советский артист цирка, основатель знаменитой династии иллюзионистов Эмиль Кио, советский футболист, заслуженный тренер России Георгий Ярцев и российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня не поддаваться чужому влиянию и черным мыслям. В этот день лучше отложить серьезные дела и посвятить день отдыху или рутинным заботам. Если давно хотелось попариться в бане или расслабиться на сеансе массажа – сегодня самое благоприятное время для этого.