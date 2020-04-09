10 апреля - День братьев и сестер

09.04.2020 | 17:13

10 апреля отмечается Международный день движения Сопротивления. Он посвящен участникам борьбы против фашизма во Второй мировой войне.

Сопротивление было организовано на всех захваченных территориях. Правда, называли его участников в разных странах по-разному. Русские партизаны и подпольщики, польская Армия Крайова, французские маки, испанские республиканцы - все они вошли в историю как герои подпольной подрывной работы.

В каждой стране сопротивление фашизму носило национальный характер. В Италии, Дании и Голландии это были народные демонстрации и антифашистские забастовки. В России, Испании, Франции в основном велась подрывная деятельность, создавались партизанские отряды и подпольные группы.

Также 10 апреля в разных странах мира празднуют День братьев и сестер. Первоначально он был учрежден в США благодаря Клаудии Эварт, которая в раннем возрасте потеряла своих родных брата и сестру и тяжело переживала эту утрату. В память о них Клаудия организовала праздник, выбрав в качестве даты день рождения сестры.

Сегодня жители США чествуют овсяную кашу. 10 апреля в этой стране проходит Всемирный фестиваль овсянки. Гости праздника могут не только отведать это блюдо, но и съесть его на скорость, поваляться в каше.

10 апреля произошло несколько знаменательных исторических событий. Так, в 1710 году впервые в истории был принят закон об авторском праве. Произошло это в Англии, где королева Анна издала указ, по которому любой сочинитель мог продать право на издание своего произведения сроком на 14 лет. Затем авторское право возвращалось к писателю. Он мог продать книгоиздателю свое произведение еще раз на такой же срок.

Этот законодательный акт строго соблюдался и привел к бурному расцвету книгоиздательской деятельности, а также печати еженедельных СМИ, журналов и газет.

В России же грамотность населения была довольно низкой, крестьяне газет и журналов не читали, поэтому с авторским правом в нашей стране юристы познакомились лишь в середине XIX века.

10 апреля 1981 года, в канун 20-летия со дня полета в космос Юрия Гагарина, в Москве открылся Музей космонавтики. Он был создан по инициативе Сергея Королева и сегодня является одним из самых интересных научно-технических музеев столицы.

В народном календаре 10 апреля - Иларион Выверни Оглобли. Наши предки подмечали, что если снег и долежал до Илариона, то уж в этот день обязательно начинал таять. Поэтому сани убирали на хранение.

Именины сегодня у Василия, Ивана, Ил(л)ариона, Ильи, Николая, Саввы и Степана.

В этот день родились американский издатель и журналист Джозеф Пулитцер, советские поэты Всеволод Рождественский и Белла Ахмадулина, российский политический деятель Григорий Явлинский и американский актер Стивен Сигал.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня творческие люди испытают невероятный подъем. Для остальных же, далеких от служения музам, наступило время дружеских встреч, общения, приятных свиданий. В этот день можно дать себе немного свободы, раскрепоститься, однако границы переходить не стоит. Сегодня велик риск получить травму или перенапрячься.